EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU LİSTESİ 2023: Halkbank, Ziraatbank, Vakıf... Ekim ayı hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

* GARANTİ BBVA: Banka, aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 4.500, 3.500-7.500 lira arası olanlara 5.250, 7.500-10.000 lira arası olanlara 6.750, 10.000 liradan fazla olanlara 7.500 lira veriyor. Ayrıca kredi kartı alıp 500 lira harcama yapanlar 1.000 lira bonus kazanabiliyor.

* FİBABANKA: Aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 4.500, 3.500-7.500 lira (7.500 lira hariç) arası olanlara 5.250, 7.500-10.000 lira (10.000 lira hariç) arası olanlara 6.750, 10.000 lira ve daha fazla olanlara 7.500 lira ödüyor.

* DENİZBANK: Yıl sonuna kadar devam edecek kampanya ile aylığı 3.499 lira ve altında olanlara 3.000, 3.500-7.499 lira arası olanlara 3.500, 7.500-9.999 lira arası olanlara 4.500, 10.000 lira ve fazla olanlara 5.000 lira ödüyor.

* AKBANK: Aylığı 3.499 lira ve altında olanlara 6.000, 3.500-7.499 lira arası olanlara 7.000, 7.500-9.999 lira arası olanlara 9.000, 10.000 lira ve fazla olanlara 10.000 lira ödüyor. Ayrıca kredi kartına tanımlanacak 5 yeni otomatik fatura talimatı için fatura başına 400, toplamda 2.000 lira chip para veriyor.

Bazı bankaların emeklilere, dul ve yetimlere yönelik promosyon kampanyaları şöyle:

* HALKBANK: Aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 3.000, 3.500-7.499 lira arası olanlara 3.500, 7.500-9.999 lira arası olanlara 4.500, 10.000 lira ve daha fazla olanlara 5.000 lira ödüyor.

* ING: Aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 5.100, 3.500-7.500 lira (7.500 lira hariç) arasında olanlara 5.950, 7.500-10.000 lira (10.000 lira hariç) arası olanlara 7.650, 10 bin lira ve üzeri olanlara 8.500 lira veriyor. Ayrıca emekli maaşını ilk defa ING'ye taşıyanların vadesiz hesaplarına bağlı verecekleri her otomatik fatura talimatı için 1.000, toplamda en fazla 4.000 lira ek nakit promosyon ödüyor.

* İŞ BANKASI: Aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 4.500, 3.500-7.500 lira (7.500 lira hariç) arası olanlara 5.250, 7.500-10.000 lira (10.000 lira hariç) arası olanlara 6.750, 10.000 lira ve daha fazla olanlara 7.500 lira veriyor.

* KUVEYT TÜRK: Aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 4.800, 3.500-7.500 lira (7.500 lira hariç) arası olanlara 5.600, 7.500-10.000 lira (10.000 lira hariç) arası olanlara 7.200, 10.000 lira ve daha fazla olanlara 8.000 lira ödüyor.

* ŞEKERBANK: Aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 3.000, 3.500-7.499 lira arası olanlara 3.500, 7.500-9.999 lira arası olanlara 4.500, 10.000 lira ve daha fazla olanlara 5.000 lira ödüyor. Müşterilerine eve teslim maaş, şubede işlem önceliği gibi imkanlar da sunuyor.

* QNB FİNANSBANK: Aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 4.800, 3.500-7.499 lira arası olanlara 5.600, 7.500-9.999 lira arası olanlara 7.200, 10.000 lira ve daha fazla olanlara 8.000 lira veriyor. Kredi kartıyla market ve eczane harcamalarında yılda 1.200 liraya varan indirim imkanı da sağlıyor.