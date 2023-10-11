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EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU LİSTESİ 2023: Halkbank, Ziraatbank, Vakıf... Ekim ayı hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Emekliler ve EYT'liler için sunulan promosyon kampanyaları, finansal beklentilerini karşılamak isteyen kişiler için büyük bir önem taşıyor. Bu kampanyalar, bankalar arasındaki rekabetin artmasıyla daha cazip hale gelmiş durumda. Promosyon miktarları, maaş miktarına ve bankanın belirlediği koşullara bağlı olarak değişebilir. Bu nedenle emekli maaşı alanlar, kendi ihtiyaçlarına en uygun promosyon kampanyasını seçmek için bankaların sunulan fırsatlarını incelemelidir. Peki Halkbank, Ziraatbank, Vakıf... Ekim ayı hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

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Giriş Tarihi 12 Ekim 2023, 13:08 Güncelleme 12 Ekim 2023, 13:08
EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONU LİSTESİ 2023: Halkbank, Ziraatbank, Vakıf... Ekim ayı hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

Emekliler, dul ve yetimler için sunulan promosyon kampanyaları bankalar arasında hızla artış gösteriyor. Bu kampanyalar, aylık gelirlerini artırmak isteyenler için cazip fırsatlar sunuyor. Hem aylığı bağlanan EYT'lilere hem de mevcut emeklilere yönelik bankaların ödediği tutarlar 12.500 TL'ye kadar yükseldi.

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Kimi hiçbir ek koşul getirmeden kimi de fatura ödeme talimatı verme, kredi kartıyla alışveriş yapma, emekli yakınını getirme gibi şartlarla ödemeyi artırıyor.

Emekliler, dul ve yetimler, seçtikleri bankanın en yakın şubesine giderek ya da mobil uygulama üzerinden başvurarak kolayca promosyon alabiliyor. Promosyon başvurusunda 3 yıllık taahhüt veriliyor ancak daha iyi bir imkan çıkarsa bu da değerlendirilebiliyor. Bunun için kalan sürenin tutarını iade etmek gerekiyor.

İYİLEŞTİRME DE YÜKSELTECEK

Promosyon kampanyaları hareketlenirken, hazırlığı yapılan zamlar da bazı emeklilerin ödemesini artıracak. İyileştirme ve Ocak zammıyla pek çok kişi, bulunduğu maaş dilimini aşıp bir üst maaş dilimindeki promosyon tutarından yararlanma imkanı elde edecek.

Bu da daha yüksek promosyondan yararlanma yolunu açacak. Hatta en düşük emekli aylığı ödemesinin 10 bin liraya yükseltileceği yönünde beklentiler bulunuyor. Bu durumda tüm emekliler en üst maaş dilimi için belirlenen promosyondan yararlanabilecek.

İŞTE BANKALARIN KAMPANYALARI

Bazı bankaların emeklilere, dul ve yetimlere yönelik promosyon kampanyaları şöyle:

* AKBANK: Aylığı 3.499 lira ve altında olanlara 6.000, 3.500-7.499 lira arası olanlara 7.000, 7.500-9.999 lira arası olanlara 9.000, 10.000 lira ve fazla olanlara 10.000 lira ödüyor. Ayrıca kredi kartına tanımlanacak 5 yeni otomatik fatura talimatı için fatura başına 400, toplamda 2.000 lira chip para veriyor.

* DENİZBANK: Yıl sonuna kadar devam edecek kampanya ile aylığı 3.499 lira ve altında olanlara 3.000, 3.500-7.499 lira arası olanlara 3.500, 7.500-9.999 lira arası olanlara 4.500, 10.000 lira ve fazla olanlara 5.000 lira ödüyor.

* FİBABANKA: Aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 4.500, 3.500-7.500 lira (7.500 lira hariç) arası olanlara 5.250, 7.500-10.000 lira (10.000 lira hariç) arası olanlara 6.750, 10.000 lira ve daha fazla olanlara 7.500 lira ödüyor.

* GARANTİ BBVA: Banka, aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 4.500, 3.500-7.500 lira arası olanlara 5.250, 7.500-10.000 lira arası olanlara 6.750, 10.000 liradan fazla olanlara 7.500 lira veriyor. Ayrıca kredi kartı alıp 500 lira harcama yapanlar 1.000 lira bonus kazanabiliyor.

* HALKBANK: Aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 3.000, 3.500-7.499 lira arası olanlara 3.500, 7.500-9.999 lira arası olanlara 4.500, 10.000 lira ve daha fazla olanlara 5.000 lira ödüyor.

* ING: Aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 5.100, 3.500-7.500 lira (7.500 lira hariç) arasında olanlara 5.950, 7.500-10.000 lira (10.000 lira hariç) arası olanlara 7.650, 10 bin lira ve üzeri olanlara 8.500 lira veriyor. Ayrıca emekli maaşını ilk defa ING'ye taşıyanların vadesiz hesaplarına bağlı verecekleri her otomatik fatura talimatı için 1.000, toplamda en fazla 4.000 lira ek nakit promosyon ödüyor.

* İŞ BANKASI: Aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 4.500, 3.500-7.500 lira (7.500 lira hariç) arası olanlara 5.250, 7.500-10.000 lira (10.000 lira hariç) arası olanlara 6.750, 10.000 lira ve daha fazla olanlara 7.500 lira veriyor.

* KUVEYT TÜRK: Aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 4.800, 3.500-7.500 lira (7.500 lira hariç) arası olanlara 5.600, 7.500-10.000 lira (10.000 lira hariç) arası olanlara 7.200, 10.000 lira ve daha fazla olanlara 8.000 lira ödüyor.

* ŞEKERBANK: Aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 3.000, 3.500-7.499 lira arası olanlara 3.500, 7.500-9.999 lira arası olanlara 4.500, 10.000 lira ve daha fazla olanlara 5.000 lira ödüyor. Müşterilerine eve teslim maaş, şubede işlem önceliği gibi imkanlar da sunuyor.

* QNB FİNANSBANK: Aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 4.800, 3.500-7.499 lira arası olanlara 5.600, 7.500-9.999 lira arası olanlara 7.200, 10.000 lira ve daha fazla olanlara 8.000 lira veriyor. Kredi kartıyla market ve eczane harcamalarında yılda 1.200 liraya varan indirim imkanı da sağlıyor.

* TEB: Başvuru yapanlardan aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 3.000, 3.500-7.500 lira (7.500 lira hariç) arası olanlara 3.500, 7.500-10.000 lira (10.000 lira hariç) arası olanlara 4.500, 10.000 lira ve daha fazla olanlara 5.000 lira ödüyor.

* TÜRKİYE FİNANS: Aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 3.000, 3.500-7.499 lira arası olanlara 3.500, 7.500-9.999 lira arası olanlara 4.500, 10.000 lira ve daha fazla olanlara 5.000 lira veriyor. 2 otomatik fatura talimatı verilirse maaşı 3.500 liraya kadar olanlara 250, 3.500-7.499 lira arası olanlara 1.000, 7.500-9.999 lira arası olanlara 1.500, 10.000 lira ve daha fazla olanlara 2.000 lira ilave ödeme yapıyor. Yedek hesap başvurusu yapanlara ise maaşı 3 bin 500 liranın altındaysa ek 250, üstündeyse 500 lira bir ödeme daha veriyor. Maaşa göre toplam promosyon tutarı, 3.500, 5.000, 6.500, 7.500 lira oluyor. Ayrıca emekli yakınını getirenlere de her kişi için 250 lira ödüyor.

* VAKIFBANK: Banka, başvuru yapanlardan aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 3.000, 3.500-7.500 lira (7.500 lira hariç) arası olanlara 3.500, 7.500-10.000 lira (10.000 lira hariç) arası olanlara 4.500, 10.000 lira ve daha fazla olanlara 5.000 lira veriyor.

* ZİRAAT BANKASI: Aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 3.000, 3.500-7.500 lira arası olanlara 3.500, 7.500-10.000 lira arası olanlara 4.500, 10.000 liradan fazla olanlara 5.000 lira ödüyor.

* YAPI KREDİ: Aylığı 3.500 liraya kadar olanlara 4.500, 3.500-7.499 lira arası olanlara 5.250, 7.500-9.999 lira arası olanlara 6.750, 10.000 lira ve daha fazla olanlara 7.500 lira veriyor. 2 yeni fatura ödeme talimatı verenler 500 lira ek nakit ödül kazanıyor. Kredi kartı alıp 500 lira harcama yapanlar ilave 1.000 lira nakit promosyon daha alabiliyor.


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