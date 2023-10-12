TÜFE %37.76 emekliye kallavi Ocak zammı müjdesi! SSK, Bağ-Kur’luya refah payı+ 50 artış geldi! 7.500 TL maaş alanlar en düşük 11.250 TL...

REFAH PAYI NE KADAR OLACAK?

Bu durumda da SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak'taki enflasyon zammı yüzde 37.76 çıkacak. Bu orana ne kadar refah payı ilave edileceği yapılacak çalışmalar sonucunda belli olacak.

Ancak beklenti enflasyon zammının 12.24 puan refah payı ile birlikte yüzde 50'ler seviyesine ulaşabileceği yönünde. Bunun nedeni ise memur emeklilerinin Ocak zammının bu seviyelerde beklenmesi ve son dönemde refah payı ile birlikte tüm emeklilere eşit zam verilmesi…