TÜFE %37.76 emekliye kallavi Ocak zammı müjdesi! SSK, Bağ-Kur'luya refah payı+ 50 artış geldi! 7.500 TL maaş alanlar en düşük 11.250 TL...
Ocak ayı yaklaşırken yeni hesaplamalar da ortaya çıktı. Hem yüzde 37.76 olarak tahmin edilen enflasyon zammına göre hem de refah payı ile birlikte ulaşılması beklenen yüzde 50 artışa göre yeni maaş tablosu netleşti. Buna göre 7.500 TL maaş alan emeklinin yüzde 37.76 zamlı maaşı 10.332, yüzde 50 zamlı maaşı ise 11.250 TL olacak. İşte detaylar...
Milyonlarca emeklinin gözü kulağı Ocak zammında. Emeklilere 5 bin lira ikramiye müjdesinin ardından yılbaşında da refah payı sinyali geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, emekli maaşlarında yapılacak iyileştirmeye ilişkin de ipucu verdi. Ayrıca yeni zamlı tablo da ortaya çıktı. İşte SSK, Bağ-Kur'lu için güncel tahminler...
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA
Emekli maaşlarında yapılacak iyileştirmeye hakkında konuşan Başkan Erdoğan, "Hem çalışanlarımızın hem de emeklilerimizin maaşlarında, enflasyon farkı ve refah payını içeren yeni düzenlemeleri yılbaşında ayrıca yapacağız. Emekliklerimizle ilgili aldığımız kararın tekrar hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
OCAK AYI HAZIRLIĞI
Emeklilerin refah payının Ocak zammıyla birlikte maaşlara yansıtılması bekleniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak'ta bu yılın ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam alırken, buna bir refah payı eklenmesi bekleniyor. Orta Vadeli Program'daki yüzde 65 olan 2023 yılı enflasyonu tahminine göre, ikinci 6 aylık TÜFE yüzde 37.76 olarak gerçekleşecek.
REFAH PAYI NE KADAR OLACAK?
Bu durumda da SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak'taki enflasyon zammı yüzde 37.76 çıkacak. Bu orana ne kadar refah payı ilave edileceği yapılacak çalışmalar sonucunda belli olacak.
Ancak beklenti enflasyon zammının 12.24 puan refah payı ile birlikte yüzde 50'ler seviyesine ulaşabileceği yönünde. Bunun nedeni ise memur emeklilerinin Ocak zammının bu seviyelerde beklenmesi ve son dönemde refah payı ile birlikte tüm emeklilere eşit zam verilmesi…
MEMURA ENFLASYON FARKI
Memur emeklileri, Ocak'ta memurlar gibi Ocak'ta yüzde 15 zam ve enflasyon farkı alacak. Ocak zammının farkla birlikte Orta Vadeli Program'daki enflasyon tahminine göre yüzde 49.46'ya ulaşması bekleniyor.
DAHA ÖNCE DE EŞİTLENDİ
2023'ün Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 15.40, memur emeklilerinin yüzde 16.48 olarak gerçekleşen zam oranı, refah payı eklenerek yüzde 30'a çıkarılmıştı.
Geçtiğimiz Temmuz ayında da SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 19.77, memur emeklilerinin yüzde 17.55 çıkan zam oranı, yüzde 25'te eşitlenmişti. Bu düzenlemeler de dikkate alınarak SSK ve Bağ-Kur'luların Ocak 2024'teki zam oranının memur emeklilerinin artış seviyesi olan yüzde 50 seviyesine yükseltilmesi bekleniyor.
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ YENİ MAAŞLARI
Hem yüzde 37.76 olarak tahmin edilen enflasyon zammına göre hem de refah payı ile birlikte ulaşılması beklenen yüzde 50 artışa göre yeni maaşlar şöyle olacak: