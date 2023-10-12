Sosyal güvenlikte reform yağmuru! Bağ-Kur’lular 5 yıl erken emekli olurken; ev kadınlarına prim, annelere yaş desteği gelecek

BAĞ-KUR'LUYA 5 YIL AVANTAJ

Bağ-Kur prim gün sayısı 9 binden 7 bin 200'e düşürülerek SSK'larla eşitlenecek. Esnafın yararlanacağı düzenlemeyle 5 yıl erken emeklilik mümkün olacak. Edinilen bilgiye göre, bin 800 günlük prim indirimi 10 ve daha az istihdamı bulunan iş yerleri için geçerli olacak.

İNDİRİMLİ SEYAHAT

Emekliler için yerel yönetimlerle imzalanacak protokollerle yeni projeler hayata geçirilecek. Bu kapsamda, seyahat, sağlık, kültür ve sanat etkinliklerinden indirimli yararlanmaları sağlanacak.

Kamu yararına çalışma programlarında iş imkanı verilecek. Kamuda emekliliği yaklaşan personele daha sağlıklı yaşlanma başta olmak üzere çeşitli eğitim imkanları sunulacak.

MEMURLARA YÜZDE 50 ZAM

Bakan Vedat Işıkhan, ev kadınlarına emeklilik ve Bağ-Kur'luların prim gün sayısının 7 bin 200'e düşürülmesi konusunda çalıştıklarını belirtirken; emeklilere 5 bin liralık ikramiyenin 15 Kasım tarihine kadar ödeneceği mesajını verdi. Bakan Işıkhan, enflasyonun yarattığı tahribata karşı çalışanı, emekliyi koruyacaklarını söyledi. Yılbaşında kamu çalışanlarının maaşlarına yüzde 50'ye yakın bir artış öngördüklerini söyleyen Işıkhan, 2 milyon EYT başvurusunu sonuçlandırdıklarını, 120 bine yakın dosyanın kaldığını kaydetti. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN