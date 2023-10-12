Sosyal güvenlikte reform yağmuru! Bağ-Kur’lular 5 yıl erken emekli olurken; ev kadınlarına prim, annelere yaş desteği gelecek

Emeklilere 5 bin liralık ikramiye müjdesinin ardından, 85 milyonun hayatına dokunan, ev kadınlarına emeklilik, yeni istihdam fırsatları, çalışma hayatında yeni uygulamalar devreye giriyor.
Emeklilere 5 bin liralık ikramiye müjdesinin ardından, 85 milyonun hayatına dokunan, ev kadınlarına emeklilik, yeni istihdam fırsatları, çalışma hayatında yeni uygulamalar devreye giriyor.
Emeklilere sosyal destek projeleri yaşama geçecek, kültür sanat etkinliklerinde indirim yapılacak, kamu yararına çalışma imkanı sunulacak. Ev kadınlarına emeklilik imkanı sağlanacak, sigorta priminin üçte birini devlet ödeyecek, emeklilik yaşı çocuk sayısına göre esnetilecek.
Bağ-Kur'luların prim günü düşecek, 5 yıl erken emeklilik imkanı sağlanacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla üzerinde çalıştıkları milyonları ilgilendiren dosyalara ilişkin bilgi verdi.
Sosyal güvenlik ve çalışma hayatında devrim niteliğindeki yeni adımlar şöyle:
EV KADINLARINA EMEKLİLİK
Çalışma Bakanlığı, ev kadınlarına emeklilik çalışmasını başlattı, isteğe bağlı sigortalılık kapsamında 3'te 1 prim desteği verilecek. Buna göre, en düşük tutardan isteğe bağlı sigorta yaptıran ev kadınlarının 4 bin 292 liralık priminin bin 430 lirasını devlet karşılayacak. Emeklilik yaşı özellikle kadınlarda çocuk sayısı, engelli çocuğun bulunması gibi faktörler dikkate alınarak esnetilecek.
BAĞ-KUR'LUYA 5 YIL AVANTAJ
Bağ-Kur prim gün sayısı 9 binden 7 bin 200'e düşürülerek SSK'larla eşitlenecek. Esnafın yararlanacağı düzenlemeyle 5 yıl erken emeklilik mümkün olacak. Edinilen bilgiye göre, bin 800 günlük prim indirimi 10 ve daha az istihdamı bulunan iş yerleri için geçerli olacak.
İNDİRİMLİ SEYAHAT
Emekliler için yerel yönetimlerle imzalanacak protokollerle yeni projeler hayata geçirilecek. Bu kapsamda, seyahat, sağlık, kültür ve sanat etkinliklerinden indirimli yararlanmaları sağlanacak.
Kamu yararına çalışma programlarında iş imkanı verilecek. Kamuda emekliliği yaklaşan personele daha sağlıklı yaşlanma başta olmak üzere çeşitli eğitim imkanları sunulacak.
MEMURLARA YÜZDE 50 ZAM
Bakan Vedat Işıkhan, ev kadınlarına emeklilik ve Bağ-Kur'luların prim gün sayısının 7 bin 200'e düşürülmesi konusunda çalıştıklarını belirtirken; emeklilere 5 bin liralık ikramiyenin 15 Kasım tarihine kadar ödeneceği mesajını verdi. Bakan Işıkhan, enflasyonun yarattığı tahribata karşı çalışanı, emekliyi koruyacaklarını söyledi.
Yılbaşında kamu çalışanlarının maaşlarına yüzde 50'ye yakın bir artış öngördüklerini söyleyen Işıkhan, 2 milyon EYT başvurusunu sonuçlandırdıklarını, 120 bine yakın dosyanın kaldığını kaydetti.