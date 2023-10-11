50 randıman Samsun, Giresun, Trabzon,Sakarya fındık fiyatları! Serbest piyasa fındık fiyatları açıklandı

Karadeniz bölgesi, Türkiye'nin fındık üretiminin merkezlerinden biri olarak bilinir. Fındık, bu bölgenin ekonomisi için büyük bir öneme sahiptir. Fındık fiyatları, bu bölgedeki çiftçiler ve tüketiciler için büyük bir öneme sahiptir.
Karadeniz bölgesi, Türkiye'nin fındık üretiminin merkezlerinden biri olarak bilinir. Fındık, bu bölgenin ekonomisi için büyük bir öneme sahiptir. Fındık fiyatları, bu bölgedeki çiftçiler ve tüketiciler için büyük bir öneme sahiptir.
Ülkemizdeki fındık üretim merkezlerinden Ordu'da serbest piyasa fındık fiyatları son dönemde karışık bir seyir izledi. Fındık fiyatları uzun bir süre 90 TL'nin üzerinde seyrettikten sonra 90 TL'nin altına düştü. Rekoltenin beklentilerin altında kalması, piyasada fiyatların yükselmesine neden olmuştu. Ancak son dönemde fiyatlar gerilemeye başladı. Dün itibarıyla Ordu'da serbest piyasada 50 randıman kabuklu fındık 89 TL'ye kadar geriledi. Bu düşüşte büyük alıcıların piyasayı etkilediği iddiaları da dolaşıyor. Fındık fiyatlarındaki bu dalgalanmalar, fındık üreticileri ve alıcıları için önemli bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor.
Fındık fiyatları, Karadeniz bölgesinin ekonomisi için büyük bir öneme sahiptir. Samsun, Giresun, Trabzon ve Ordu gibi iller, fındık üretiminin merkezleridir. Bu bölgelerdeki çiftçiler, fındık üretimiyle geçimlerini sağlarlar. Bu nedenle fındık fiyatları, bu bölgelerde yaşayan insanlar için büyük bir öneme sahiptir.
Samsun serbest piyasa fındık fiyatları güncel olarak: 108 TL
Giresun'da serbest piyasa fındık fiyatları güncel olarak: 104 TL
Trabzon serbest piyasa fındık fiyatları güncel olarak: 90 TL
Ordu serbest piyasa fındık fiyatları güncel olarak: 89 TL
Sakarya serbest piyasa fındık fiyatları güncel olarak: 91 TL
Fındık fiyatlarındaki bu değişimler, hem çiftçiler hem de tüketiciler için önemli bir konudur. Fındık fiyatlarındaki dalgalanmalar, pazardaki arz ve talep koşulları, döviz kurlarındaki değişiklikler ve diğer faktörlerden etkilenebilir. Bu nedenle, fındık fiyatlarını takip edenler için güncel veriler önemlidir.