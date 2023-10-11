50 randıman Samsun, Giresun, Trabzon,Sakarya fındık fiyatları! Serbest piyasa fındık fiyatları açıklandı

Karadeniz bölgesi, Türkiye'nin fındık üretiminin merkezlerinden biri olarak bilinir. Fındık, bu bölgenin ekonomisi için büyük bir öneme sahiptir. Fındık fiyatları, bu bölgedeki çiftçiler ve tüketiciler için büyük bir öneme sahiptir.

Ordu'da Serbest Piyasa Fındık Fiyatları Ülkemizdeki fındık üretim merkezlerinden Ordu'da serbest piyasa fındık fiyatları son dönemde karışık bir seyir izledi. Fındık fiyatları uzun bir süre 90 TL'nin üzerinde seyrettikten sonra 90 TL'nin altına düştü. Rekoltenin beklentilerin altında kalması, piyasada fiyatların yükselmesine neden olmuştu. Ancak son dönemde fiyatlar gerilemeye başladı. Dün itibarıyla Ordu'da serbest piyasada 50 randıman kabuklu fındık 89 TL'ye kadar geriledi. Bu düşüşte büyük alıcıların piyasayı etkilediği iddiaları da dolaşıyor. Fındık fiyatlarındaki bu dalgalanmalar, fındık üreticileri ve alıcıları için önemli bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor.