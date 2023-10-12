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Emekliye refah payı! Milyonların beklediği ipucu geldi: İkramiyenin ardından maaşlarda iyileştirme olacak! Ne zaman uygulanacak? Kim, ne kadar alacak?

Başkan Erdoğan, Ocak zamları için ipucu verdi, ‘Hem çalışanlarımızın hem emeklilerimizin maaşlarında, enflasyon farkı ve refah payını içeren yeni düzenlemeleri yılbaşında ayrıca yapacağız’ dedi. Peki Ocak’ta memurları, emeklileri neler bekliyor? İşte detayları...

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 12 Ekim 2023 Güncelleme 12 Ekim 2023, 07:01
Emekliye refah payı! Milyonların beklediği ipucu geldi: İkramiyenin ardından maaşlarda iyileştirme olacak! Ne zaman uygulanacak? Kim, ne kadar alacak?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla emekliler için başlatılan iyileştirme çalışmaları sürüyor. İyileştirmenin ilk aşamasını, 12 milyonu aşkın emekliye ödenecek ikramiye oluşturdu. Bu kapsamda çalışmayan emeklilerin hesabına Kasım ayının ilk yarısında 5 bin lira yatırılacak.

Dul ve yetimler de ödemeden hisseleri oranında yararlanacak. İkinci aşama ise Ocak ayında devreye alınacak. Bu kapsamda maaşlara yansıtılacak bir iyileştirme söz konusu olacak. Bu artış için de Başkan Erdoğan'dan ipucu geldi.

Başkan Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda, "Hem çalışanlarımızın hem de emeklilerimizin maaşlarında, enflasyon farkı ve refah payını içeren yeni düzenlemeleri yılbaşında ayrıca yapacağız" ifadesini kullandı.

Ocak'ta memurlara ve memur emeklilerine toplu sözleşme artışına ilaveten enflasyon farkı yansıtılacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise 6 aylık TÜFE oranında zam söz konusu olacak. Ayrıca bir refah payı da verilecek. Peki Ocak'ta kim, ne kadar artış alacak. İşte yanıtları...

MEMURA ENFLASYON FARKI
■ Memurlar ve memur emeklilerine Ocak'ta ne kadar artış söz konusu olacak?
Memurlar ve memur emeklilerine yüzde 15 zam ve enflasyon farkı yansıtılacak. Yüzde 65 olan Orta Vadeli Program'daki 2023 yılı TÜFE tahminine göre enflasyon farkı yüzde 29.96 çıkacak. Böylece yüzde 15 zam ve enflasyon farkıyla Ocak ayı zam oranı yüzde 49.46'yı bulacak.

■ SSK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak'ta ne alacak?
Kök maaşlara bu yılın ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam yansıtılacak. Orta Vadeli Program'daki yüzde 65 olan 2023 yılı enflasyonu tahminine göre bu zammın oranı da 37.76 olacak.

ARTIŞLAR EŞİTLENDİ
Refah payı ne kadar bekleniyor?
Emeklilere verilecek refah payının ne kadar olacağı çalışmaların ardından belli olacak.

Ancak beklenti SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon zammının refah payı ilavesiyle birlikte yüzde 50'ler seviyesine ulaşabileceği yönünde. Bunun nedeni ise memur emeklilerinin Ocak zammının bu seviyelerde beklenmesi ve son dönemde refah payı ile birlikte tüm emeklilere eşit zam verilmesi...

2023'ün Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 15.40, memur emeklilerinin yüzde 16.48 olarak gerçekleşen zam oranı, refah payı eklenerek yüzde 30'a çıkarılmıştı.

Geçtiğimiz Temmuz ayında da SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 19.77, memur emeklilerinin yüzde 17.55 çıkan zam oranı, yüzde 25'te eşitlenmişti.

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