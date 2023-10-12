Emekliye refah payı! Milyonların beklediği ipucu geldi: İkramiyenin ardından maaşlarda iyileştirme olacak! Ne zaman uygulanacak? Kim, ne kadar alacak?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla emekliler için başlatılan iyileştirme çalışmaları sürüyor. İyileştirmenin ilk aşamasını, 12 milyonu aşkın emekliye ödenecek ikramiye oluşturdu. Bu kapsamda çalışmayan emeklilerin hesabına Kasım ayının ilk yarısında 5 bin lira yatırılacak.
Dul ve yetimler de ödemeden hisseleri oranında yararlanacak. İkinci aşama ise Ocak ayında devreye alınacak. Bu kapsamda maaşlara yansıtılacak bir iyileştirme söz konusu olacak. Bu artış için de Başkan Erdoğan'dan ipucu geldi.
Başkan Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda, "Hem çalışanlarımızın hem de emeklilerimizin maaşlarında, enflasyon farkı ve refah payını içeren yeni düzenlemeleri yılbaşında ayrıca yapacağız" ifadesini kullandı.