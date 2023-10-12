Emekliye refah payı! Milyonların beklediği ipucu geldi: İkramiyenin ardından maaşlarda iyileştirme olacak! Ne zaman uygulanacak? Kim, ne kadar alacak?

Ocak'ta memurlara ve memur emeklilerine toplu sözleşme artışına ilaveten enflasyon farkı yansıtılacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise 6 aylık TÜFE oranında zam söz konusu olacak. Ayrıca bir refah payı da verilecek. Peki Ocak'ta kim, ne kadar artış alacak. İşte yanıtları...

MEMURA ENFLASYON FARKI

■ Memurlar ve memur emeklilerine Ocak'ta ne kadar artış söz konusu olacak?

Memurlar ve memur emeklilerine yüzde 15 zam ve enflasyon farkı yansıtılacak. Yüzde 65 olan Orta Vadeli Program'daki 2023 yılı TÜFE tahminine göre enflasyon farkı yüzde 29.96 çıkacak. Böylece yüzde 15 zam ve enflasyon farkıyla Ocak ayı zam oranı yüzde 49.46'yı bulacak.

■ SSK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak'ta ne alacak?

Kök maaşlara bu yılın ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam yansıtılacak. Orta Vadeli Program'daki yüzde 65 olan 2023 yılı enflasyonu tahminine göre bu zammın oranı da 37.76 olacak.

ARTIŞLAR EŞİTLENDİ

Refah payı ne kadar bekleniyor?

Emeklilere verilecek refah payının ne kadar olacağı çalışmaların ardından belli olacak.