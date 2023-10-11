QNB Finansbank, ING, Anadolubank, TEB, Alternatifbank kesenin ağzını açtı! 12 ay vadeli emekliye 20.000 TL veriliyor!

Emekli kredisi başvurunuz onaylandığında, banka size bir geri ödeme planı sunacaktır. Bu plan, kredi tutarınızı, faiz oranını, vade süresini ve aylık taksit miktarını içerecektir. Kredi geri ödemesi, düzenli olarak aylık taksitler halinde yapılmalıdır. Geri ödeme planını oluştururken aylık gelirinizi ve aylık harcamalarınızı dikkate almalısınız. Kredi taksitleri, aylık gelirinizin üzerinde olmamalıdır. Aynı zamanda günlük yaşam giderlerinizi karşılayacak kadar bütçenizi ayırmalısınız.
Kredi Hesaplama ve Maksimum Kredi Miktarı
Kişinin alabileceği maksimum kredi tutarı, belgelenebilir gelire göre hesaplanır. Aylık taksitlerin toplam tutarı belgelenebilir gelirin %50'sini geçmeyecek şekilde düzenleme yapılır. Ödediğiniz taksitlerin toplam tutarı gelirinizin yarısını geçmeyecek şekilde farklı krediler için borçlanabilirsiniz. Alınabilecek toplam kredi miktarı ise (gelirinizin yarısı) x (maksimum vade) olarak hesaplanabilir.
Emekli Kredisine Başvururken İstenilen Belgeler
Emekli kredisi başvurularında standart belgeler talep edilir. Bazı kredi ürünleri, özellikle PTT ve banka işbirliği olanlar, krediyi kolayca kullanmanızı sağlayabilir.
Emekli kredisi başvurularında genellikle istenen belgeler şunlardır:
Emekli aylık dökümü
Adres gösterir belge (ikametgâh veya son 3 aya ait fatura)
Konut kredisi başvurusu yapılıyorsa, alınacak konutun tapu fotokopisi
Taşıt kredisi başvurusu yapılıyorsa, aracın ruhsat fotokopisi veya proforma fatura
Ek gelir belgesi, eğer mevcutsa