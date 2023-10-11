BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 98,73 puan ve yüzde 1,12 düşüşle 8.724,46 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 25'i prim yaptı, 74'ü geriledi. Petkim, Türk Hava Yolları, Koza Altın İşletmeleri, İş Bankası (C) ve Yapı Kredi çok işlem gören hisse senetleri oldu.