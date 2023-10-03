1800 gün primsiz erken emeklilik! Bağ-Kur prim gün sayısı düşecek mi? Bağ-kur’da 7200 gün kimleri kapsıyor? Esnaf: Terzi, kuaför...

Eğer düzenleme tüm süreleri kapsarsa, 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olan EYT'li erkek esnaf ile bu tarihten sonra sigortalı olan hem erkek hem kadın esnafta prim gün şartı 9000'den 7200'e inecek. Bu durumda EYT'li esnaf 7200 günü tamamlar tamamlamaz emekli olabilecek. 8 Eylül 1999 sonrası sigortalı olanların ise sigortalılık başlangıç tarihine göre belirlenen yaşı (9 Eylül 1999- 30 Nisan 2008 arası başlangıçta kadınlarda 58, erkeklerde 60, sonrasında 65'e varan) tamamlaması gerekecek.
TAŞERON İŞÇİLER KADRO BEKLİYOR
Daha önce kadroya geçen 1 milyon taşeron işçilerin haricinde bazı teknik nedenlerle kadro imkanı bulunmayan 100 bin taşeron işçi de bu dönemde kadro imkanı bekliyor.
Bu işçilerle ilgili çalışmalar da yapıldı. KİT'lerdeki taşeron9lar ve şoför kadrosundakiler bu yasaların çıkmasını bekliyor.
MEMURLARA 3600 EK GÖSTERGE
Birinci derecedeki tüm memurlara 3600 ek gösterge verilmesine yönelik düzenleme de çalışmalar tamamlanınca Meclis'e taşınacak.
Önceki yasanın dışında kalan memur, şef, tekniker, veri hazırlama kontrol işletmeni ve diğer birinci dereceye gelen bütün kamu görevlileri 3600 ek göstergeden yararlanabilecek.
Bu düzenleme memurların emekli ikramiyelerini ve aylıklarını yükseltecek.
EMEKLİLER İÇİN ÖZEL ÇALIŞMA
Meclis'e sevk edilecek düzenlemelerden biri de emeklilere yönelik olacak.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan iyileştirme çalışması yıl sonuna kadar Meclis'e taşınacak.
İyileştirmede özellikle düşük maaş alan kesimin gözetileceği sinyalleri geliyor. Çalışmalarda emeklilerin kök aylıklarına seyyanen artış ya da oransal zam yansıtılması gündeme gelirken, en düşük emekli aylığı ödemesinin de yükseltilmesi söz konusu olabilecek.