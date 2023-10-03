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1800 gün primsiz erken emeklilik! Bağ-Kur prim gün sayısı düşecek mi? Bağ-kur'da 7200 gün kimleri kapsıyor? Esnaf: Terzi, kuaför...

TBMM, 1 Ekim itibariyle yeni yasama dönemine başlarken, ülkenin dört bir yanından milyonlarca vatandaşın merakla beklediği konuların gündemi yoğunlaşıyor. Çalışma hayatından emeklilik düzenlemelerine kadar birçok kritik başlık, Meclis'in önüne taşınıyor. Bu değişiklikler, esnaftan işçilere, gençlerden kadınlara ve emeklilere kadar geniş bir kesimi doğrudan etkileyecek. Özellikle küçük esnafı ilgilendiren düzenleme 1800 gün kazandıracak. Böylelikle berber, bakkal, ayakkabı tamircisi, terzi, kuaför gibi esnaf 5 yıl erken emekli olacak. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 04 Ekim 2023, 09:56 Güncelleme 16 Kasım 2023, 15:10
1800 gün primsiz erken emeklilik! Bağ-Kur prim gün sayısı düşecek mi? Bağ-kur’da 7200 gün kimleri kapsıyor? Esnaf: Terzi, kuaför...

Bağ-Kur prim günleri düşüyor! Küçük esnafa 1800 gün kazandıracak yasa düzenlemesi Meclis'e taşınıyor. Düzenleme, Bağ-Kur prim günlerini 9000'den 7200'e çekecek. Bu değişiklik, küçük esnafa 1800 gün kazandırarak erken emekli olma fırsatı sunacak. Meclis'in açılmasıyla birlikte gündeme gelecek düzenlemeler arasında emeklilerin maaşlarındaki iyileştirme, taşeron işçilerin kadrosu, ev kadınlarının erken emekliliği gibi konular da yer alıyor. İşte son gelişmeler...

Yılbaşından önce zam müjdesi olur mu?

1 Ekim itibariyle başlayan TBMM yeni yasama döneminde Anayasa'dan, ekonomiye kadar birçok önemli konu yer alıyor. Özellikle emekliliği kolaylaştıracak düzenlemeler için harekete geçildi.

1 MİLYON ESNAFA 5 YIL KAZANÇ

Milyon Bağ-Kur'lunun prim gün şartını 9000'den 7200'e çekecek düzenleme de önümüzdeki dönemde Meclis'e taşınacak düzenlemeler arasında yer alıyor. Özellikle küçük esnaf, bu düzenlemeyle 1800 gün kazanacak. Burada düzenlemeden yararlanacak küçük esnafın '10 ve altı kişi çalıştıran' olarak tanımlanabileceği belirtiliyor. Düzenlemede tarih kriteri de merak konusu.

Eğer düzenleme tüm süreleri kapsarsa, 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olan EYT'li erkek esnaf ile bu tarihten sonra sigortalı olan hem erkek hem kadın esnafta prim gün şartı 9000'den 7200'e inecek. Bu durumda EYT'li esnaf 7200 günü tamamlar tamamlamaz emekli olabilecek. 8 Eylül 1999 sonrası sigortalı olanların ise sigortalılık başlangıç tarihine göre belirlenen yaşı (9 Eylül 1999- 30 Nisan 2008 arası başlangıçta kadınlarda 58, erkeklerde 60, sonrasında 65'e varan) tamamlaması gerekecek.

TAŞERON İŞÇİLER KADRO BEKLİYOR

Daha önce kadroya geçen 1 milyon taşeron işçilerin haricinde bazı teknik nedenlerle kadro imkanı bulunmayan 100 bin taşeron işçi de bu dönemde kadro imkanı bekliyor.

Bu işçilerle ilgili çalışmalar da yapıldı. KİT'lerdeki taşeron9lar ve şoför kadrosundakiler bu yasaların çıkmasını bekliyor.

MEMURLARA 3600 EK GÖSTERGE

Birinci derecedeki tüm memurlara 3600 ek gösterge verilmesine yönelik düzenleme de çalışmalar tamamlanınca Meclis'e taşınacak.
Önceki yasanın dışında kalan memur, şef, tekniker, veri hazırlama kontrol işletmeni ve diğer birinci dereceye gelen bütün kamu görevlileri 3600 ek göstergeden yararlanabilecek.

Bu düzenleme memurların emekli ikramiyelerini ve aylıklarını yükseltecek.

EMEKLİLER İÇİN ÖZEL ÇALIŞMA

Meclis'e sevk edilecek düzenlemelerden biri de emeklilere yönelik olacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan iyileştirme çalışması yıl sonuna kadar Meclis'e taşınacak.

İyileştirmede özellikle düşük maaş alan kesimin gözetileceği sinyalleri geliyor. Çalışmalarda emeklilerin kök aylıklarına seyyanen artış ya da oransal zam yansıtılması gündeme gelirken, en düşük emekli aylığı ödemesinin de yükseltilmesi söz konusu olabilecek.

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