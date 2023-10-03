1800 gün primsiz erken emeklilik! Bağ-Kur prim gün sayısı düşecek mi? Bağ-kur’da 7200 gün kimleri kapsıyor? Esnaf: Terzi, kuaför...

Eğer düzenleme tüm süreleri kapsarsa, 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olan EYT'li erkek esnaf ile bu tarihten sonra sigortalı olan hem erkek hem kadın esnafta prim gün şartı 9000'den 7200'e inecek. Bu durumda EYT'li esnaf 7200 günü tamamlar tamamlamaz emekli olabilecek. 8 Eylül 1999 sonrası sigortalı olanların ise sigortalılık başlangıç tarihine göre belirlenen yaşı (9 Eylül 1999- 30 Nisan 2008 arası başlangıçta kadınlarda 58, erkeklerde 60, sonrasında 65'e varan) tamamlaması gerekecek.

TAŞERON İŞÇİLER KADRO BEKLİYOR

Daha önce kadroya geçen 1 milyon taşeron işçilerin haricinde bazı teknik nedenlerle kadro imkanı bulunmayan 100 bin taşeron işçi de bu dönemde kadro imkanı bekliyor.

Bu işçilerle ilgili çalışmalar da yapıldı. KİT'lerdeki taşeron9lar ve şoför kadrosundakiler bu yasaların çıkmasını bekliyor.