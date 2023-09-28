1800 gün primsiz 5 yıl erken emeklilik ne zaman, son durum ne? Terzi, kuaför, esnaf...

Bu konudaki çalışmalar tamamlanırken Ekim ayında gelecek torba yasa ile Meclis'ten geçmesi bekleniyor. Bağ-Kur'lulara 5 yıl kazandıracak ve 1.800 gün daha az prim ödemelerini sağlayacak. düzenlemede öncelikle kapsamın belirlenmesi öne çıkıyor. İlk etapta basit usulde çalışan 1 milyon küçük esnafın kapsama alınacağı belirtiliyor. Kapsama girecek küçük esnafın tespitinde, 10 ve altı personel kriteri üzerinde duruluyor. Böylece kendi işini yapan ve basit usulde vergilendirilen, berber, bakkal, ayakkabı tamircisi, terzi, kuaför gibi esnaf erken emeklilik düzenlemesinden yararlanarak 5 yıl kazanmış olacak.

EYT'LİLERE YANSIYACAK MI? Burada yasanın kapsamı önem kazanıyor. Eğer sadece küçük esnafla sınırlı kalırsa 1 milyon kişi yararlanmış olacak. Tüm Bağ-Kur'luları ilgilendiren bir kapsam olursa bu kez yasada belirtilen tarihten sonra Bağ-Kur7lu olmuş tüm sigortalılar 9 bin gün yerine 7.200 gün prim ödeyerek emekli olabilecek. Yasadan EYT'lilerin de yararlanabilmesi için 9 Eylül 1999 öncesini kapsaması gerekiyor.

Bu tarihten önce ilkkez sigortalı olan Bağ-Kur'lular açısından da 7.200 gün yeterli olacak. bu tarihten önce sigortalı olan kadınlar 7.200 gün erkekler ise 9 bin gün ile emekli olabiliyor. Böylece yasa erkeklerinde 7.200 günle emekli olmasını sağlarsa primi eksik EYT'liler de emekli olabilecek ve 9 bin günü beklemeyecek.

9 Eylül 1999 tarihinden sonra ise Bağ- Kur'da hem kadınlar hem de erkekler 9 bin gün ile emekli olabiliyor. Yasa 9 Eylül 1999 sonrasını kapsarsa bu kez kadınlar da 1.800 gün yani 5 yıl kazanmış olacak.

PRİM DOLSA DA YAŞ ŞARTI VAR 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar EYT yasası kapsamına girdiği için yaş şartı olmadan emekli olabiliyor. Sonrasında sigortalı olan Bağ-Kur'lular prim şartından 5 yıl kazanırken belli bir yaşa da ulaşmak zorunda. 9 Eylül 1999-30 Nisan 2008 arası başlangıçta kadınlarda 58, erkeklerde 60, sonrasında 65'e varan yaş şartıyla emekli olabiliyor. Burada yaşı tamam ama 9 bin günü tamamlayamayanlar, 7200 günle emekli olabilecek.