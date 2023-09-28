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1800 gün primsiz 5 yıl erken emeklilik ne zaman, son durum ne? Terzi, kuaför, esnaf...

Ekim ayında Meclis'e sunulması planlanan ve küçük esnafı sevindirecek prim indirimi çalışması, yaklaşık 1 milyon esnaf için önemli bir avantaj sunacak. Bu çalışma ile ilgili detaylar netleşiyor ve önemli değişiklikler bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamalarına göre, Bağ-Kur ile SSK primlerinin eşitlenmesi çalışması, özellikle küçük esnafı ilgilendiren bir adım olarak öne çıkıyor. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 29 Eylül 2023, 06:46 Güncelleme 16 Kasım 2023, 15:11
1800 gün primsiz 5 yıl erken emeklilik ne zaman, son durum ne? Terzi, kuaför, esnaf...

Ekim ayı, küçük esnaflar için heyecanla beklenen bir döneme işaret ediyor. Hükümetin başlattığı yeni bir prim indirimi çalışması Meclis'e sunulmaya hazırlanıyor. Bu çalışma ile yaklaşık 1 milyon esnaf, erken emeklilik hakkı kazanmanın yanı sıra 1.800 gün daha az prim ödeme fırsatını elde edecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bağ-Kur ile SSK primlerinin eşitlenmesi çerçevesinde yapılan bu önemli adımı kamuoyuna duyurdu. Bu yeni düzenleme, küçük esnafın mali yükünü hafifletirken, emeklilik hayallerini de erken yaşta gerçekleştirmelerine olanak tanıyacak. İşte detaylar...

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Ekim ayında Meclis'e sunulacak Bağ-Kur prim indirimi çalışması ile esnaf rahat bir nefes alacak. Ülkemizin küçük esnafı için önemli bir düzenleme yaklaşıyor. Bağ-Kur prim indirimi çalışması, binlerce Bağ-Kur'luyu yakından ilgilendiriyor. Gelişmelere paralel olarak, "Bağ-Kur primi ne kadar oldu?" ve "Bağ-Kur prim gün sayısı düştü mü?" gibi sorular da gündemde sıkça yer almaya başladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bu önemli düzenleme hakkında açıklamalarda bulunarak, "Bağ-Kur'luların emeklilik için prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200'e düşürülmesi konusu özellikle küçük esnaf kapsamında bulunan yaklaşık 1 milyon Bağ-Kur'lumuzu kapsıyor. Cumhurbaşkanımızın talimatını yerine getireceğiz" ifadelerini kullandı.

Bu konudaki çalışmalar tamamlanırken Ekim ayında gelecek torba yasa ile Meclis'ten geçmesi bekleniyor. Bağ-Kur'lulara 5 yıl kazandıracak ve 1.800 gün daha az prim ödemelerini sağlayacak. düzenlemede öncelikle kapsamın belirlenmesi öne çıkıyor. İlk etapta basit usulde çalışan 1 milyon küçük esnafın kapsama alınacağı belirtiliyor. Kapsama girecek küçük esnafın tespitinde, 10 ve altı personel kriteri üzerinde duruluyor. Böylece kendi işini yapan ve basit usulde vergilendirilen, berber, bakkal, ayakkabı tamircisi, terzi, kuaför gibi esnaf erken emeklilik düzenlemesinden yararlanarak 5 yıl kazanmış olacak.

EYT'LİLERE YANSIYACAK MI?

Burada yasanın kapsamı önem kazanıyor. Eğer sadece küçük esnafla sınırlı kalırsa 1 milyon kişi yararlanmış olacak. Tüm Bağ-Kur'luları ilgilendiren bir kapsam olursa bu kez yasada belirtilen tarihten sonra Bağ-Kur7lu olmuş tüm sigortalılar 9 bin gün yerine 7.200 gün prim ödeyerek emekli olabilecek. Yasadan EYT'lilerin de yararlanabilmesi için 9 Eylül 1999 öncesini kapsaması gerekiyor.

Bu tarihten önce ilkkez sigortalı olan Bağ-Kur'lular açısından da 7.200 gün yeterli olacak. bu tarihten önce sigortalı olan kadınlar 7.200 gün erkekler ise 9 bin gün ile emekli olabiliyor. Böylece yasa erkeklerinde 7.200 günle emekli olmasını sağlarsa primi eksik EYT'liler de emekli olabilecek ve 9 bin günü beklemeyecek.

9 Eylül 1999 tarihinden sonra ise Bağ- Kur'da hem kadınlar hem de erkekler 9 bin gün ile emekli olabiliyor. Yasa 9 Eylül 1999 sonrasını kapsarsa bu kez kadınlar da 1.800 gün yani 5 yıl kazanmış olacak.

PRİM DOLSA DA YAŞ ŞARTI VAR

9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar EYT yasası kapsamına girdiği için yaş şartı olmadan emekli olabiliyor. Sonrasında sigortalı olan Bağ-Kur'lular prim şartından 5 yıl kazanırken belli bir yaşa da ulaşmak zorunda. 9 Eylül 1999-30 Nisan 2008 arası başlangıçta kadınlarda 58, erkeklerde 60, sonrasında 65'e varan yaş şartıyla emekli olabiliyor. Burada yaşı tamam ama 9 bin günü tamamlayamayanlar, 7200 günle emekli olabilecek.

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