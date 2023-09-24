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1800 gün primsiz 5 yıl erken emeklilikte son durum! 9 bin günden 7 bin 200'e inecek! Küçük esnaf: Berber, bakkal, tamirci...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın talimatını yerine getireceğiz" diyerek bu önemli düzenlemenin hızla hayata geçirilmesine yönelik kararlılık ifade etti. Küçük esnafın prim yükünün azaltılması ve emeklilik yaşına daha hızlı ulaşabilmesine katkı sağlayacak. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem 'Bağkur'luya erken emeklilik' yazısında flaş detaylara değindi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 25 Eylül 2023, 09:04 Güncelleme 16 Kasım 2023, 15:08
1800 gün primsiz 5 yıl erken emeklilikte son durum! 9 bin günden 7 bin 200’e inecek! Küçük esnaf: Berber, bakkal, tamirci...

Türkiye'deki küçük esnaf için önemli bir gelişme kapıda. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın öncülüğünde yürütülen Bağ-Kur ve Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) prim eşitliği çalışmaları son aşamaya geldi. Ekim ayında Meclis'e sunulması planlanan torba yasa ile bu önemli adım resmiyet kazanacak. Bağ-Kur'luların emeklilik için gereken prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200'e düşürülmesini öngören bu çalışma, özellikle küçük esnafı yakından ilgilendiriyor. İlk etapta yaklaşık 1 milyon esnaf, 5 yıl erken emeklilik hakkı elde edecek ve 1.800 gün daha az prim ödeme fırsatına sahip olacak. İşte detaylar...

Türkiye'deki küçük esnaf için beklenen müjde geldi. Bağ-Kur ve Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) primlerinin eşitlenmesi ve prim indirimleri konusundaki çalışmalar Ekim ayında Meclis gündemine taşınıyor. Bu çalışma ile özellikle basit usulde çalışan ve küçük işletmelere sahip olan yaklaşık 1 milyon esnaf, erken emeklilik ve daha az prim ödeme fırsatına kavuşacak.

İlk etapta 1 milyon esnaf 5 yıl erken emeklilik ve 1800 gün daha az prim ödeme imkanına kavuşacak.

Bir süredir gündemde olan Bağ-Kur ile SSK primlerinin eşitlenmesi çalışmasında sona yaklaşılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Bağ-Kur'luların emeklilik için prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200'e düşürülmesi konusu özellikle küçük esnaf kapsamında bulunan yaklaşık 1 milyon Bağ-Kur'lumuzu kapsıyor. Cumhurbaşkanımızın talimatını yerine getireceğiz" açıklaması yapmıştı.

Bu konudaki çalışmalar tamamlanırken Ekim ayında gelecek torba yasa ile Meclis'ten geçmesi bekleniyor. Bağ-Kur'lulara 5 yıl kazandıracak ve 1.800 gün daha az prim ödemelerini sağlayacak. düzenlemede öncelikle kapsamın belirlenmesi öne çıkıyor. İlk etapta basit usulde çalışan 1 milyon küçük esnafın kapsama alınacağı belirtiliyor. Kapsama girecek küçük esnafın tespitinde, 10 ve altı personel kriteri üzerinde duruluyor. Böylece kendi işini yapan ve basit usulde vergilendirilen, berber, bakkal, ayakkabı tamircisi, terzi, kuaför gibi esnaf erken emeklilik düzenlemesinden yararlanarak 5 yıl kazanmış olacak.

EYT'LİLERE YANSIYACAK MI?

Burada yasanın kapsamı önem kazanıyor. Eğer sadece küçük esnafla sınırlı kalırsa 1 milyon kişi yararlanmış olacak. Tüm Bağ-Kur'luları ilgilendiren bir kapsam olursa bu kez yasada belirtilen tarihten sonra Bağ-Kur7lu olmuş tüm sigortalılar 9 bin gün yerine 7.200 gün prim ödeyerek emekli olabilecek. Yasadan EYT'lilerin de yararlanabilmesi için 9 Eylül 1999 öncesini kapsaması gerekiyor.

Bu tarihten önce ilkkez sigortalı olan Bağ-Kur'lular açısından da 7.200 gün yeterli olacak. bu tarihten önce sigortalı olan kadınlar 7.200 gün erkekler ise 9 bin gün ile emekli olabiliyor. Böylece yasa erkeklerinde 7.200 günle emekli olmasını sağlarsa primi eksik EYT'liler de emekli olabilecek ve 9 bin günü beklemeyecek.

9 Eylül 1999 tarihinden sonra ise Bağ- Kur'da hem kadınlar hem de erkekler 9 bin gün ile emekli olabiliyor. Yasa 9 Eylül 1999 sonrasını kapsarsa bu kez kadınlar da 1.800 gün yani 5 yıl kazanmış olacak.

PRİM DOLSA DA YAŞ ŞARTI VAR

9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar EYT yasası kapsamına girdiği için yaş şartı olmadan emekli olabiliyor. Sonrasında sigortalı olan Bağ-Kur'lular prim şartından 5 yıl kazanırken belli bir yaşa da ulaşmak zorunda. 9 Eylül 1999-30 Nisan 2008 arası başlangıçta kadınlarda 58, erkeklerde 60, sonrasında 65'e varan yaş şartıyla emekli olabiliyor. Burada yaşı tamam ama 9 bin günü tamamlayamayanlar, 7200 günle emekli olabilecek.

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