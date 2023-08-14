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Son zamanlarda ayyuka çıktı! Her an evsiz kalabilirsiniz! Hisseli tapu sahiplerine uyarı!

Hisseli tapusu olan gayrimenkullerde hisse sahiplerinin satış işlemlerini dikkatli bir şekilde gerçekleştirmeleri son derece önemlidir. Aksi halde, ilerleyen süreçte ciddi mali sorunlarla karşılaşma riski doğabilir. Son dönemde, konut sahibi olmak veya yatırım yapmak isteyenler arasında, daha uygun fiyatlarla elde edilebilecek 'hisseli' tapulu konutlar popüler hale geldi. Ancak bu tür tapuların bilinmeyen pek çok risk içerdiği ortaya çıktı. İşte bu risklere dair detaylar...

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Giriş Tarihi 14 Ağustos 2023, 09:44 Güncelleme 14 Ağustos 2023, 09:44
Son zamanlarda ayyuka çıktı! Her an evsiz kalabilirsiniz! Hisseli tapu sahiplerine uyarı!

Son zamanlarda, konut sahibi olma veya yatırım yapma niyetinde olanlar, maliyetinin daha düşük olması nedeniyle 'hisseli' tapulu konutlara yönelmeye başladılar. Ancak, bu tür tapuların ciddi riskler içerdiği unutulmamalıdır. Kimi insanlar bu risklerin farkında olmayabilirken, kimileri de bilerek bu riskleri göze almaktadır. Siz "ev sahibi oldum" derken, satın aldığınız hisse tapulu daireniz, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamına girdiğinde aniden evsiz kalabilirsiniz.

Büyük Risk Var

Gayrimenkul uzmanları, bu konuda, "Belediyeler zaman içinde imar planlarını değiştirebiliyorlar. Bir zamanlar üzerinde bina bulunan bir arazi, günümüzde yeşil alan veya okul arazisi olarak imar planına geçmiş olabilir. Bu durumda, ev satın aldığınızda, aslında yeşil alana dönüştürülen bir mülk sahibi olabilirsiniz." şeklinde açıklama yaptılar.

120 Metrekare 60 Metrekareye Düşüyor

'Hisseli' tapu alırken en önemli unsurlardan biri de imar durumu bilgisidir. Çünkü, örneğin 10 katlı bir bina, yıkım sonrası 5 kata düşürülebilir. Bu olasılık yalnızca bir örnektir ve sayısız benzer durum yaşanmıştır. Gayrimenkul uzmanları, "Örneğin, sahip olduğunuz 17 metrekarelik arsa payı, imar düzenlemesi sonucu 10 katlı binanın 5 kata düşmesi nedeniyle yarı yarıya azalabilir. İmar durumu nedeniyle, sahip olduğunuz 120 metrekarelik daire de 60 metrekareye inebilir." şeklinde uyardılar.

ATV Haber'e göre, bir diğer kritik nokta, hissedarların ortaklığın sona erdirilmesi amacıyla dava açma hakkına sahip olmalarıdır. Bu durumda, siz istemeseniz bile tüm mülkün satışı gerçekleşebilir. Nilüfer Kas, "Bu durumda mülk artık sizin mülkünüz olmaktan çıkar ve hisseniz başka biri tarafından ihaleyle satın alınabilir." dedi.

Bunu yapmadan sakın hissenizi satmayın!

Şufa Hakkı Önemlidir

Hisseli tapu sahiplerinin en önemli haklarından biri, şufa hakkıdır. Bu hak, hisse sahiplerine önalım hakkı tanır. Yani bir hisse sahibi, kendi hissesinin satılması gündeme geldiğinde, diğer hissedarlara öncelikli olarak satış teklifi sunma hakkına sahiptir. Eğer diğer hissedarlar bu teklifi reddederse, hisse üçüncü kişilere satılabilir. Bu hakkın göz ardı edilmesi, hukuki sorunlara yol açabilir ve satış işleminin geçersizliğine neden olabilir.

Detaylara Dikkat Edin

Hisseli tapu sahipleri, tapu satış işlemini aceleye getirmemeli ve detaylara gereken özeni göstermelidir. Sadece tapu işlemini hızla tamamlamak amacıyla, satış işleminde detayları atlamak büyük bir hata olabilir. Tapu harcının düşük gösterilmesi gibi yöntemlerle yapılan işlemler, ilerleyen dönemlerde sorunlara yol açabilir.

Mahkeme Riskini Göz Ardı Etmeyin

Hisseli tapu satışında, şufa hakkının ihlali veya diğer hukuki sorunlar nedeniyle mahkemeye başvurulabilir. Eğer satış işlemi hukuksal olarak geçerli değilse, mahkeme hisse sahiplerinin şufa hakkının kullanılıp kullanılmadığına bakacaktır. Eğer bu hakkın ihlali tespit edilirse, tapu satışı iptal edilip hisse sahiplerine devredilebilir.

Mali Yükümlülükler Hakkında Bilgi Edinin

Hisseli tapu sahipleri, satış işleminden doğan mali yükümlülükleri tam olarak anlamalıdır. Örneğin, tapu satış bedelinin düşük gösterilmesi, daha az tapu harcı ödenmesine neden olabilir. Ancak bu tür pratikler hukuksal açıdan risklidir ve ilerleyen süreçte sorun yaratabilir.


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