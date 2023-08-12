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Sigorta başlangıcı 5 yıl geriye çekiliyor! Prim günü eksik olan EPT'lilere erken emeklilik müjdesi! 4A-4B-4C dahil hepsi...

Emeklilikte 1 milyondan fazla kişiyi ilgilendiren düzenleme geliyor. Düzenlemenin hayata geçmesiyle birlikte emeklilik tablosu da değişecek ve prim günü yükümlülüğü daha önceki yıllara göre daha az olan kişiler için daha erken emeklilik imkanı doğacak. Yapılan düzenleme ile Bağ-Kur ve SSK primleri eşitlenecek ve 9 bin gün olan prim ödeme şartı 7.200 güne indirilecek. Ayrıca tarih kriteri de belirlenecek. Yapılacak düzenlemenin tüm süreleri kapsayıp kapsamayacağı belirlenecek.

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Giriş Tarihi 12 Ağustos 2023, 08:55 Güncelleme 12 Ağustos 2023, 08:55
Sigorta başlangıcı 5 yıl geriye çekiliyor! Prim günü eksik olan EPT’lilere erken emeklilik müjdesi! 4A-4B-4C dahil hepsi...

Bu yıl emeklilikle ilgili önemli reformların gerçekleştirildiği bir yıl olacak. EYT konusuyla başlayan bu süreç gün sayısının düşürülmesiyle birlikte Bağ-Kur sigortalıları için de önemli değişiklikleri beraberinde getirecek. Küçük esnaf ve çiftçi gibi yaklaşık 1 milyon Bağ-Kur sigortalısına yönelik olarak primlerle ilgili müjdeli haberler verilecek ve aynı zamanda Bağ-Kur'lular ile SSK'lılar arasındaki prim farkı da giderilecek. Şimdi gözler yapılacak çalışmanın detaylarına çevrildi.

7200 GÜNE DÜŞÜYOR

9000 yerine 7200 prim günüyle emekli olunabilecek. Yapılacak düzenlemeden öncelikle küçük esnaf ve çiftçiler yararlanacak. Çalışmalar sırasında öncelikle küçük esnaf tespiti yapılacak.

Bu kapsamda iş yerinde çalışan işçi sayısı ile basit usulde vergilendirme ve vergiden muaf esnaf olma gibi çeşitli alternatifler üzerinde değerlendirmeler sürerken çalışmalar sonucunda çizilecek çerçeveyle prim indiriminden kimlerin yararlanacağı belli olacak. Ayrıca yapılacak düzenlemenin tüm süreleri kapsayıp kapsamayacağı belirlenecek.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca hazırlığı yapılan çalışma tamamlanarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Düzenlemenin Ekim ayında Meclis'e sunulması planlanan torba yasa tasarısında yer alması bekleniyor.

Yasanın çıkmasının ardından Bağ- Kur'lular için prim gün şartı değişirken şartları sağlayan pek çok kişi emekli olabilecek.

Düzenleme 8 Eylül 1999'dan sonra sigortalı olan ve reform kapsamına giren Bağ-Kur'lularda ise hem kadınların hem erkeklerin prim şartını 1800 gün azaltacak.

7200 günü tamamlayanlar sigorta başlangıcına göre belirlenen yaşı (9 Eylül 1999-30 Nisan 2008 arası başlangıçta kadınlarda 58, erkeklerde 60, sonrasında 65'e varan) sağlıyorsa hemen emekli olacak.


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