Sigorta başlangıcı 5 yıl geriye çekiliyor! Prim günü eksik olan EPT’lilere erken emeklilik müjdesi! 4A-4B-4C dahil hepsi...

Bu yıl emeklilikle ilgili önemli reformların gerçekleştirildiği bir yıl olacak. EYT konusuyla başlayan bu süreç gün sayısının düşürülmesiyle birlikte Bağ-Kur sigortalıları için de önemli değişiklikleri beraberinde getirecek. Küçük esnaf ve çiftçi gibi yaklaşık 1 milyon Bağ-Kur sigortalısına yönelik olarak primlerle ilgili müjdeli haberler verilecek ve aynı zamanda Bağ-Kur'lular ile SSK'lılar arasındaki prim farkı da giderilecek. Şimdi gözler yapılacak çalışmanın detaylarına çevrildi.