Sigorta başlangıcı 5 yıl geriye çekiliyor! Prim günü eksik olan EPT’lilere erken emeklilik müjdesi! 4A-4B-4C dahil hepsi...

Bu yıl emeklilikle ilgili önemli reformların gerçekleştirildiği bir yıl olacak. EYT konusuyla başlayan bu süreç gün sayısının düşürülmesiyle birlikte Bağ-Kur sigortalıları için de önemli değişiklikleri beraberinde getirecek. Küçük esnaf ve çiftçi gibi yaklaşık 1 milyon Bağ-Kur sigortalısına yönelik olarak primlerle ilgili müjdeli haberler verilecek ve aynı zamanda Bağ-Kur'lular ile SSK'lılar arasındaki prim farkı da giderilecek. Şimdi gözler yapılacak çalışmanın detaylarına çevrildi.
7200 GÜNE DÜŞÜYOR
9000 yerine 7200 prim günüyle emekli olunabilecek. Yapılacak düzenlemeden öncelikle küçük esnaf ve çiftçiler yararlanacak. Çalışmalar sırasında öncelikle küçük esnaf tespiti yapılacak.
Bu kapsamda iş yerinde çalışan işçi sayısı ile basit usulde vergilendirme ve vergiden muaf esnaf olma gibi çeşitli alternatifler üzerinde değerlendirmeler sürerken çalışmalar sonucunda çizilecek çerçeveyle prim indiriminden kimlerin yararlanacağı belli olacak. Ayrıca yapılacak düzenlemenin tüm süreleri kapsayıp kapsamayacağı belirlenecek.