Kamu çalışanına teklif zamanı: Müzakere aşamasına geçildi! İlk zam teklifi sözleşme masasına sunulacak

Müzakerelerde kritik sürece girilirken, bu kapsamda hükümetin kamu görevlilerinin geneline ilişkin ilk zam teklifini bugün sözleşme masasına sunması bekleniyor. Bu teklifin memur konfederasyonu tarafından kabul edilmemesi halinde ise hükümet 17 ve 22 Ağustos'ta yeni tekliflerle masaya gelecek. Tarafların yine anlaşamaması durumunda ise 23 Ağustos'tan itibaren Kamu Görevlileri Hakem Kurulu 'na başvurulacak. Bu aşamada Kurul, en geç ay sonuna kadar sözleşmeye dair kararını açıklayacak.





HAKSIZLIĞA PABUÇ BIRAKMADIK

Tüketici hakem heyetlerine bu yılın 7 ayında 402 bin 110 başvuru yapıldı, 393 bin 768 uyuşmazlık karara bağlandı. Karara bağlanan uyuşmazlıkların toplam değeri 1.9 milyar lira olarak hesaplandı. İlk 7 ayda heyetlere yapılan başvurular, ürün ve hizmet bazında değerlendirildiğinde, ilk sırada yüzde 12.31 ile 'ayakkabı' ürünlerine yönelik şikayetler yer aldı. Bunu yüzde 5.93 ile 'kredi kartı üyelik ücreti', yüzde 5.34 ile 'cep telefonu', yüzde 4.65 ile 'kıyafet', yüzde 4.64 ile 'internet abonelikleri', yüzde 3.6 ile 'mobilya' ve yüzde 2.72 ile 'GSM aboneliği' izledi.



DEPREMDEN ETKİLENEN GENÇLERE DESTEK

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen gençlere UNICEF aracılığı ile nakdi ve psiko-sosyal destek sağlayacaklarını belirtti. Ayrıca gençlerin dijital dönüşümünü destekleyerek istihdam edilmelerini sağlamayı amaçladıklarını vurgulayan Palandöken, dijitalleşmenin mesleki eğitime olan etkilerini değerlendirerek, buna yönelik eğitimler düzenleyeceklerini, çırakların dijital becerilerini ve profesyonel gelişimlerini destekleyeceklerini anlattı.