Geriye 5 veri kaldı! SGK-SSK, Bağkur, Tarım emekliye 9.894 TL jest! 7.500 TL maaş alana %31,92 kök zam şeması çıktı!

Milyonlarca emekli için maaş zamları enflasyon oranlarına endeksli olarak belirlenmeye devam ediyor. Her altı ayda bir yapılan enflasyon hesaplamaları, emeklilerin yeni maaşlarının belirlenmesinde temel bir faktör olarak kullanılıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayına ilişkin enflasyon rakamını açıkladı. Buna göre, Temmuz enflasyonu yüzde 9.49 olarak gerçekleşti. Bu açıklama, geriye sadece 5 aylık enflasyon verisinin kaldığını gösteriyor. TÜİK tarafından açıklanan Temmuz enflasyonu rakamı ve Merkez Bankası 'nın yıl sonu enflasyon tahmini, gelecek aylarda yapılacak zamlarla ilgili ipuçları sunuyor. İşte 7.500 TL ve üstü maaş alan emekliler için güncel verilerle hesaplı tablo...

Emekliler her yıl düzenli olarak iki kez maaşlarında artış yaşıyor. Bu artışlar, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında gerçekleşiyor.Maaş artışları, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon oranlarına göre belirleniyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için artış 6 aylık enflasyon oranı kadar oluyor. Memur emeklileri için ise toplu sözleşme artışı ile birlikte bir önceki zam oranının üzerinde oluşan enflasyon da maaşlara ekleniyor. Refah payı ve taban maaş uygulamaları ile bu oranlar yukarıya çekiliyor.