Milyonlarca emeklinin maaş zammı için ilk ipucu geldi: Enflasyon oranları aylık artışını belirleyecek

Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 58 olarak güncelledi. Bu tahmin gerçekleşirse, bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 31.92 olarak gerçekleşecek. Yüzde 58 oranındaki tahmine göre yapılan hesaplamada 6 aylık enflasyonun yüzde 31,92 olacağı görülüyor.





ENFLASYON ARTIŞI HESAPLANDI

Buna göre de SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 6 aylık enflasyon artışı 31,92, Emekli sandığı emeklilerinin ise yüzde 6'nın üzerinde oluşan farkları ise 25,92 olacak. Bunun üzerine Ağustos ayında belirlenecek olan Ocak toplu sözleşme artış oranı da eklenecek.



ARA ZAM OLUR MU?

Emekliler için enflasyon artışlarının dışında ek iyileştirmeler yapılması da bekleniyor. Hatta Ekim ayında Meclis açıldığında bir seyyanen artış düzenlemesinin geleceği de kulislerde konuşuluyor. Ancak Ocak ayında enflasyon artışının dışında bir refah payı da eklenebilecek. Ayrıca halen ek ödeme dahil 7 bin 500 lira olan taban emekli aylığı ödemesi de yapılacak çalışmalar kapsamında masaya yatırılacak. Böylece en düşük maaş yükselmiş olacak.





REFAH PAYI EKLENİYOR

Son olarak Ocak ayında 15 puan refah payı eklenmiş ve maaş artışı 15'den yüzde 30'a çıkmıştı. Temmuz ayında da SSK ve Bağ-Kur7luya 5.23, memur emeklisine ise 7.45 puan refah payı eklenerek yüzde 25 zam yapıldı. Refah payı eklenmesine rağmen asıl belirleyici olan ise enflasyon rakamları. Dolayısıyla Ocak ve Temmuz aylarında açıklanan 6 aylık enflasyon oranı hem SSK ve Bağ-Kur hem de Emekli Sandığı emeklilerini yakından ilgilendiriyor. Bu yüzden de her ay açıklanan enflasyon verisi yeni bir hesabı ve 6 aylık oran için tahminleri beraberinde getiriyor.





2023'TE EK ARTIŞLAR YAPILDI

Bu yılın Ocak ayında SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı bir önceki 6 aylık enflasyon oranı olan yüzde 15.40 çıkmıştı. 14.60 puanlık ek iyileştirmenin bu orana eklenmesiyle SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 30'a yükseltilmişti.

Ayrıca en düşük emekli aylığı ödemesi de 3 bin 500 liradan 5 bin 500 liraya çıkarılmıştı. Nisan ayı ödeme dönemi itibariyle ise taban aylık ödemesinde bir iyileştirme daha yapılmış, en düşük ödeme 7 bin 500 lira olarak belirlenmişti. Temmuz ayında da yüzde 19.77 çıkan zam oranı yüzde 25'e yükseltildi. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN