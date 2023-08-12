Türkiye yeni rekora koşuyor! Buğday’da rekor rekolte...

Dünyanın en temel gıda maddeleri arasında yer alan buğdayda Türkiye yeni rekora koşuyor. Hasadın tamamlanmak üzere olduğu buğday ve arpada beklentilerin üzerinde bir rekolte öngörülüyor. TÜİK bu yıl buğdayda 20 milyon 500 bin ton, arpada ise 8 milyon 600 bin ton rekolte tahmini açıklamıştı. Hasadın tamamlanmak üzere olduğunu belirten çiftçiler, buğdayın 21 milyon tonu aşabileceğini, arpanın ise 9 milyon tona yaklaşılacağını vurguladı. Bu yıl mevsimin nisan ayına kadar kurak geçtiğini anlatan çiftçiler, "Ancak nisan yağışları çok güzel geldi. Buğdaya da arpada da rekolte arttı. Beklentiler aşılacak" dedi. Türkiye'nin tahıl ambarı olan Konya-Karaman bölgesinde hasadın yüzde 80'i tamamlandı. Geçen yıl bölgede 2 milyon ton buğday, 1 milyon ton da arpa hasadının yapıldığını anlatan Karatay Ziraat Odası'nda Rıfat Kavuneker, "Bu yıl nisan ayına kadar yağışlar çok kötüydü o nedenle de rekolte beklentimiz çok düşüktü. Ancak nisan yağmurlarıyla ürün toparladı. Buğdayda 3 milyon ton, arpada da 1.5 milyon ton rekolte bekliyoruz" dedi.

TARIM KREDİ ÜRÜNLERİ 4 BİN NOKTADA SATILACAK

Türkiye tarım Kredi Kooperatifleri (tarım Kredi) ürünleri "KoopBakkal"ların da artmasıyla yıl sonu itibarıyla 4 bin noktada satılır hale gelecek. Tarım Kredi İcra Kurulu Üyesi Yılmaz Bademli, projenin mahallelerde unutulmaya yüz tutmuş ve kapanmaya başlayan marketlere yönelik olduğunu belirterek, "Proje bir isim hakkı verme değil. Bakkal normal hayatına devam ediyor. Biz bakkalın raflarına 120 ile 160 arasında ürün koyuyoruz. Bu ürünler et ve süt ürünleriyle 250'ye çıkacak" dedi. KoopBakkal olan marketlere bir yazılım yüklediklerini ve bunun üzerinden fiyatları da kontrol ettiklerini ifade eden Bademli, yazılım sayesinde marketlerin sipariş verebildiğini anlattı. Bademli, şunları kaydetti: "Bugün itibarıyla 366 noktada KoopBakkal bulunuyor. 20 ilde daha müracaatları almaya başladık, çok ciddi talep var. Bu illerde yaklaşık 650 bakkal açacağız. Yıl sonuna kadar 1000 bakkal olacak. Tarım Kredi Marketlerin sayısı da 3 bine ulaşacak."