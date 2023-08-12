Ömür boyu maaşa ek olarak ödeniyor! Kumbara misali birikim yapana ikinci emeklilik müjdesi

Emeklilik döneminde rahat bir yaşam sürmek pek çok kişinin en büyük hayali olarak öne çıkıyor. Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) bu hayali gerçekleştirmenin kapılarını aralıyor. BES emeklilik maaşının yanı sıra ikinci bir maaş fırsatı sunarak vatandaşlara ek finansal güvence sağlıyor. Devlet katkısıyla cazip hale gelen BES 10 yıl gibi bir sürede birikim yapma imkanı tanıyor. Bu birikimler çalışanlara ileride iki maaş alma şansı sunuyor. Emekli olmak için gereken şart ise 10 yıl süre ve 56 yaşını tamamlamak olarak belirleniyor.