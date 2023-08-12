Ömür boyu maaşa ek olarak ödeniyor! Kumbara misali birikim yapana ikinci emeklilik müjdesi

Emeklilik döneminde rahat bir yaşam sürmek pek çok kişinin en büyük hayali olarak öne çıkıyor. Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) bu hayali gerçekleştirmenin kapılarını aralıyor. BES emeklilik maaşının yanı sıra ikinci bir maaş fırsatı sunarak vatandaşlara ek finansal güvence sağlıyor. Devlet katkısıyla cazip hale gelen BES 10 yıl gibi bir sürede birikim yapma imkanı tanıyor. Bu birikimler çalışanlara ileride iki maaş alma şansı sunuyor. Emekli olmak için gereken şart ise 10 yıl süre ve 56 yaşını tamamlamak olarak belirleniyor.
ÇİFTE EMEKLİLİK FIRSATI SUNUYOR
Bireysel Emeklilik Sistemi sadece emeklilik maaşı değil, aynı zamanda geleceğe yönelik finansal güvence sağlama amacını taşıyor. Özellikle devlet katkıları sayesinde cazip hale gelen BES çalışanlara çifte emeklilik fırsatı sunuyor. 10 yıl gibi kısa bir süre içinde biriken birikimler ilerleyen yıllarda ikinci bir maaş alma imkanı sağlıyor.
10 YIL VE 56 YAŞ ŞARTI...
Bireysel Emeklilik Sistemi'nden emekli olmak için belirli şartlar bulunuyor. Sistemde ilk giriş tarihinden itibaren 10 yıl boyunca sistemde kalmanız ve 56 yaşını doldurmanız gerekiyor.