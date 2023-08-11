Cari denge 20 ay sonra fazla verdi: 674 milyon dolar! Ana etken ihracat ve turizm

Bu yılın ilk yarısında, enerji ve genel olarak emtia fiyatlarındaki düşüşün yanı sıra, küresel ekonomik aktivitenin toparlanma eğilimini sürdürmesinin Türkiye'nin ihracatı, ve dolayısıyla, cari denge açısından olumlu yansıdığını söyleyen Bürümcekçi, yurt içi ekonomik aktivitenin iç talep kaynaklı güçlenmesini sürdürmesinin ise ithalatı belirgin yukarı çektiğini aktardı.
Bürümcekçi, ''Ancak, ikinci yarıda küresel öncü aktivite göstergelerinde gözlenen düşüş ihracat açısından yavaşlama riskini artırırken, buna karşılık seçimler sonrası kur artışlarının hızlanması, para ile maliye politikalarında görülen sıkılaşma ve bireysel kredilerin artış hızını sınırlamaya yönelik önlemler iç talebi yavaşlatarak ithalat artışlarının hız kesmesine yol açabilir.'' değerlendirmesinde bulundu.
"CARİ DENGEDEKİ BU SİNYALİ YABANCI YATIRIMCI DA NOT EDECEKTİR"
Analist Cüneyt Paksoy da 1,5 senenin ardından cari dengenin fazla vermesinin yeni dönemin kredibilitesi açısından da önemli olduğunu belirtti.
Bunun sürdürülebilir olması için bir çok şart ve adımın gerektiğini ifade eden Paksoy, ''Çünkü Türkiye'nin kredi risk primi (CDS) tarafındaki seyrini koruması ve son dönemde Moody's'ten gelen sinyalin gerçekleşmesi için en çok bakılan ve kırılganlık olarak gösterilen cari dengedeki açığın daraltılması ve cari fazlanın sürdürülebilir hale gelmesi önemli ama tabi bunun için daha uzun bir yol var ama en azından bir ön sinyal olarak kıymetli.'' dedi.
Ödemeler dengesindeki önemli faktörün net hata noksan tarafındaki rekor giriş gerçekleştiğini kaydeden Paksoy, bunun döviz likiditesi noktasında destekleyici bir unsur olduğunu söyledi.
Paksoy, şunları kaydetti:
''Net hata noksanda üç ayın ardından yeniden fazla görülmesi ve 5,5 milyar dolarlık bir girişin oluşması cari dengenin sürdürülebilir olması açısından önemli. Merkez Bankasında rezerv kısmında olumlu süreç devam ediyor. Bu da önemli çünkü eylülden sonra bir borç çevrim ve sendikasyon yenileme süreci var.
Bu sürece daha hazırlıklı girmek için en azından bu döviz likiditesinin güçlü kalması önemli. Cari dengedeki bu sinyali yabancı yatırımcı da not edecektir Önemli bir döneme girerken ödemeler dengesi verisinin bu şekilde gerçekleşmesi pozitif oldu ama bunun sürdürülebilir olması için bir kaç aylık süreçte Orta Vadeli Program (OVP) ve Kalkınma Planı dahil ve Merkez Bankası'nın hamleleri önemli.''
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, son iki ayda rezervlerde 17,1 milyar dolara varan artışlar yaşandığını belirterek, "Rezerv artışlarının, kur korumalı mevduat dönüşlerinin rekor seviyede olduğu ağustos ayında devam etmesi oldukça anlamlı. Piyasa koşulları elverdiği ölçüde rezerv biriktirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Merkez Bankasının rezerv artışını değerlendirdi.
Merkez Bankası verilerine göre, 2023 mayıs sonu itibarıyla 98,5 milyar dolar seviyesinde olan brüt rezervlerin 4 Ağustos haftası itibarıyla 115,6 milyar dolar seviyesine yükseldiğini ifade eden Şimşek, şunları kaydetti:
"Böylece son iki ayda rezervlerde 17,1 milyar dolara varan artış kaydedildi. Bu dönemde net rezervler ise 20,1 milyar dolar yükselişle 15,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Rezerv artışlarının, kur korumalı mevduat dönüşlerinin rekor seviyede olduğu ağustos ayında devam etmesi oldukça anlamlı. Piyasa koşulları elverdiği ölçüde rezerv biriktirmeye devam edeceğiz."
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) verilerine göre, toplam rezervler 4 Ağustos haftasında bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 817 milyon dolar artışla 113 milyar 774 milyon dolardan 115 milyar 591 milyon dolara yükseldi. Rezervlerdeki yukarı yönlü eğilim üst üste 8'inci haftaya taşınırken, son iki ayda rezervlerdeki artış 17,1 milyar dolara ulaştı. Bu dönemde net rezervler de 20,1 milyar dolar yükselişle 15,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.