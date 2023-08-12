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Elmastan 100 kat daha değerli! 50 milyar dolarlık çılgın keşif gerçekleştirildi

Diaspor kristali sadece nadirliğiyle değil aynı zamanda ışığa karşı gösterdiği etkileyici renk değişimi özelliğiyle de görenleri büyülüyor. Bu taşın en çekici yanı farklı ışık koşullarına göre tonundaki değişim oluyor. Bu özellik onu diğer taşlardan ayırırken koleksiyoncuların ve değerli taş meraklılarının ilgisini üzerine çekiyor. Diaspor kristalinin Türkiye'deki rezervleri ise oldukça zengin. Tahminlere göre ülkemizde bu nadir taşın rezervleri 50 milyar dolarlık bir değere sahip.

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Giriş Tarihi 12 Ağustos 2023, 08:59 Güncelleme 12 Ağustos 2023, 08:59
Elmastan 100 kat daha değerli! 50 milyar dolarlık çılgın keşif gerçekleştirildi

Muğla'nın Milas ilçesi dünya çapında nadir ve değerli bir taş olan diaspor kristalinin çıkarıldığı özel bir bölge olarak öne çıkıyor. Hem nadirliği hem de ışığa karşı sergilediği etkileyici renk değişimi özelliğiyle diaspor kristali koleksiyoncuların gözdesi olmaya devam ediyor. Uzmanlara göre bu eşsiz taşın değeri her geçen gün daha da yükseliyor. Bu taş elmasa kıyasla tam 10 bin kat daha nadir bulunuyor.

Son zamanlarda diaspor kristaline olan ilginin artmasıyla birlikte hem yerli hem de yabancı mücevherat firmaları bu nadir taşı kullanarak farklı tasarımlar oluşturuyor.

Diaspor kristalinin Türkiye'nin mücevherat endüstrisinde önemli bir yeri bulunuyor ve bu taşın değeri gün geçtikçe artırıyor. Bu özellik kristalin farklı ışık kaynaklarına maruz kaldığında renk tonunun değişmesine neden oluyor.

Bu özelliğiyle diaspor kristali insanların ilgisini çekmekte ve mücevher sektöründe değerli bir taş olarak talep görüyor.

50 MİLYAR DOLARLIK REZERV BULUNUYOR

Türkiye'de 50 milyar dolarlık rezerv olduğu belirtiliyor. Üstelik bu değerli taşlardan 3 türü, sadece Türkiye topraklarında bulunuyor. Diaspor kristali de, dünyada sadece Türkiye'de çıkarılan değerli taşlardan.

3'Ü ÜLKEMİZDE BULUNUYOR

Değerli taşlardan 3 türü, sadece Türkiye topraklarında bulunuyor. Diaspor kristali de, dünyada sadece Türkiye'de çıkarılan değerli taşlardan.

YÜZDE 2'Sİ İŞLENEBİLİYOR

Gram gram çıkarılan kristalin sadece yüzde 2'si işlenebiliyor. Diaspor kristali diğer madenler gibi tonlarca çıkarılmıyor. Gram gram çıkarılıyor. Dünyada çok değerli bir maden. Her işçi taşın, çamurun içinde diaspor kristalini bulmak için çalışıyor.

Madenden yılda ortalama 750 kilogram diaspor kristali çıkarılıyor. Çıkarılan kristalin ise yüzde 2'si işlenebiliyor.

DÜNYAYA AÇILIYOR

Dünyada bilinen 300 değerli taştan biri olan diaspor kristali, son yıllarda mücevher ve takı sektörünün dikkatini çekmeye başladı.


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