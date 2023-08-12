Elmastan 100 kat daha değerli! 50 milyar dolarlık çılgın keşif gerçekleştirildi

Muğla'nın Milas ilçesi dünya çapında nadir ve değerli bir taş olan diaspor kristalinin çıkarıldığı özel bir bölge olarak öne çıkıyor. Hem nadirliği hem de ışığa karşı sergilediği etkileyici renk değişimi özelliğiyle diaspor kristali koleksiyoncuların gözdesi olmaya devam ediyor. Uzmanlara göre bu eşsiz taşın değeri her geçen gün daha da yükseliyor. Bu taş elmasa kıyasla tam 10 bin kat daha nadir bulunuyor.

Son zamanlarda diaspor kristaline olan ilginin artmasıyla birlikte hem yerli hem de yabancı mücevherat firmaları bu nadir taşı kullanarak farklı tasarımlar oluşturuyor. Diaspor kristalinin Türkiye'nin mücevherat endüstrisinde önemli bir yeri bulunuyor ve bu taşın değeri gün geçtikçe artırıyor. Bu özellik kristalin farklı ışık kaynaklarına maruz kaldığında renk tonunun değişmesine neden oluyor.