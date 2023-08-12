Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz duyurdu! Konutta yeni kampanya geliyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul'da finans dünyasının temsilcileri ile bir araya gelmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Yılmaz, "Enflasyonla mücadele ederken resesyona düşmeme çabamız var. İkisini aynı anda başarmak zorundayız" dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, toplantıda konuşulan konulardan bahsederken, ilk kez konut alacak olanlara finansal destek verileceğini duyurdu. Bu konuda Merkez Bankası ve BDDK'nın hazırlık çalışması yaptığını belirten Yılmaz, yeni bir kampanyanın sinyalini de verdi. Geçtiğimiz yıl başlatılan İlk evim ilk işyerim kampanyasında 250 bin vatandaş için sosyal konut üretimi başlamıştı.
Yılmaz yaptığı açıaklamada, OVPyi üç sac ayağı üzerine inşa ettiklerine işaret ederek, "Birincisi mali disiplin. Son dönemlerde yaşadığımız büyük bir felaket var, deprem meselesi var. Depremin tek seferlik etkileri hariç, bütçe açığının milli gelire oranını AB standartlarında sürdürme perspektifimiz var. Diğer taraftan parasal politikalar, para politikamızın para çerçevesi yine OVPde yer alacak. 2026 perspektifinde hazırlayacağımız OVPnin hedefi tek haneli enflasyona ülkemizi kavuşturmak.