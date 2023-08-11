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Türkiye genelinde başvuran emeklinin hesabına trink para yatıyor! Ziraat Bankası, Garanti, İNG, Vakıfbank az evvel açıkladı

Ağustos ayıyla birlikte özel ve kamu bankaları tarafından sunulan emekli promosyonları güncellendi. Emekli vatandaşlar için oldukça önemli olan bu promosyonlar, bankalar arasında ve kampanya koşullarına göre farklılık göstermektedir. Emekli promosyonu almak isteyenler, hangi bankanın ne kadar promosyon sunduğunu ve kampanya detaylarını merak ediyor. Genel olarak, banka promosyonları 5 bin TL ile 10 bin TL arasında değişmektedir. Ancak bu rakamlar, bankaların politikalarına ve tekliflerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

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Giriş Tarihi 10 Ağustos 2023, 11:02 Güncelleme 11 Ağustos 2023, 09:33
Türkiye genelinde başvuran emeklinin hesabına trink para yatıyor! Ziraat Bankası, Garanti, İNG, Vakıfbank az evvel açıkladı

Emekli maaşını bankalardan alan milyonlarca emekliyi ilgilendiren emekli promosyonları Ağustos ayında güncellenerek duyuruldu. Özel ve kamu bankaları, emeklilere sundukları banka promosyonlarını revize ederek yeni rakamları açıkladı. İşte detaylar:

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu: Ziraat Bankası, SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığıyla alan müşterilere yönelik promosyon tekliflerini aşağıdaki şekilde sunuyor:

  • 3.500 lira altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,
  • 3.500 lira ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,
  • 7.500 lira ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,
  • 10.000 lira üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL.

ING Emekli Banka Promosyonu: ING Bank, SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşını ING Bank'a taşıyan emeklilere çeşitli promosyon teklifleri sunmaktadır:

  • Maaş tutarına göre ek koşulsuz 8.500 liraya varan nakit promosyon,
  • Otomatik Fatura Talimatı'na bağlı olarak 1.500 liraya varan ek nakit promosyon,
  • Bu iki promosyonun toplamında 10.000 liraya varan nakit promosyon.

Vakıfbank Emekli Promosyonu: Vakıfbank, emekli maaşına göre aşağıdaki şekilde promosyon tekliflerini sunmaktadır:

  • 3.500 lira kadar olan emekli maaşı için 3.000 TL,
  • 3.500 - 7.500 lira arasında olan emekli maaşı için 3.500 TL,
  • 7.500 - 10.000 lira arasında olan emekli maaşı için 4.500 TL,
  • 10.000 lira ve üzeri emekli maaşı için 3 yıl boyunca toplamda 5.000 TL.

Garanti BBVA Emekli Promosyonu: Garanti BBVA, emekli maaşına göre aşağıdaki şekilde promosyon tekliflerini sunmaktadır:

  • 2023 maaşı 3.500 liraya kadar olan emeklilere 4.500 TL,
  • 3.500 - 7.500 TL arasında olan emeklilere 5.250 TL,
  • 7.500 - 10.000 TL arasında olan emeklilere 6.750 TL,
  • 10.000 TL ve üstü maaş alan emeklilere 7.500 TL.

Emekliler, bankaların sunduğu bu promosyon tekliflerine göre tercihlerini yapabilirler. Ancak, yatırım kararları almadan önce bankaların resmi duyurularını incelemek ve gerekli bilgileri toplamak önemlidir.

Emekliler, kendileri için en avantajlı teklifi seçerken kampanya koşullarını dikkatlice incelemelidir. Hangi bankanın hangi koşullarla promosyon sunduğu, ödeme zamanlaması ve diğer detaylar, emekli promosyonunu tercih ederken göz önünde bulundurulması gereken unsurlardır. Bu şekilde, emekliler en uygun ve avantajlı promosyon teklifini değerlendirebilirler.

Ağustos ayında güncellenen banka promosyonları, emeklilere sunulan avantajlar ve kampanya detayları hakkında daha fazla bilgi edinmek için ilgili bankaların resmi internet sitelerini veya şubelerini ziyaret etmek önerilir. Bu sayede emekliler, kendileri için en uygun olan promosyon teklifini seçerek maddi avantaj elde edebilirler.


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