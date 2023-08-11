Ekonomi yönetimi 6 adımlı vergi reformu için harekete geçti!

Ekonomi yönetimi 6 adımlı vergi reformu için kolları sıvadı. Vergi türleri azaltılacak, mevzuat sadeleştirilecek. Elektronik defter tüm mükellef gruplarına yaygınlaştırılacak. Ödeme gücüne göre artan oranda vergi mekanizmaları artacak. SOSYAL ADALET

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, işveren, işçi, muhasebeci toplumun tüm kesimlerinin vergi reformu beklentisi olduğunu belirterek, sosyal adaleti sağlayan aynı zamanda kamu gelirlerini istikrarlı devam ettiren bir paket hazırlanacağı mesajını verdi. Yılmaz, düzenlemelerin artış, azalış değil sistemin modernize edilmesi, güncellenmesi şeklinde olacağını açıklarken, gözler Orta Vadeli Program ile Kalkınma Planı'nın en önemli ayağını oluşturan vergi reformuna çevrildi.

Yılmaz, "Özellikle doğrudan vergilerin payının artırılması, vergi sisteminin sadeleştirilmesine yönelik beklenti var" dedi. Vergi Usul Kanunu'na göre çift kayıt sistemi önlenecek. Ödeme gücüne göre artan oranda vergilendirmeye yönelik mekanizmalar artırılacak. Elektronik defter ve elektronik belge uygulamaları yaygınlaştırılacak. Dolaylı vergilerin düşük gelir guruplarını olumsuz etkilemesi önlenecek. Vergi sisteminde adil, rekabetçi ve sürdürülebilir bir yapı tesis edilecek.