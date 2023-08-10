Emekliye Ağustos bitmeden 9.500 TL ödeme! Onaylanır onaylanmaz 3 gün içinde hesapta! ’Bana çıkmaz’ demeyin! Halkbank, Ziraat, Vakıfbank...

''Tüm bireysel ihtiyaçlarınızın finansmanında kullanabileceğiniz 36 aya kadar vade imkânına sahip Tüketici Kredimize hemen başvurun, paranız uygun faiz oranları ve dilediğiniz ödeme seçenekleriyle en kısa sürede cebinizde olsun.''

Özellikler

Dilediğiniz ödeme seçenekleriyle esnek bir yapıya sahiptir.

50.000 TL'ye kadar olan krediler için 36 aya kadar, 50.001 TL ve üzeri ile 100.000 TL arası krediler için 24 aya kadar ve 100.001 TL ve üzeri olan krediler için ise 12 aya kadar vade imkânı bulunmaktadır.

Şahsi ve/veya maddi teminat alınmaktadır.

Bankamız, bireysel kredi kullanan müşterilerine Hayat Sigortası* ürünü sunmaktadır.