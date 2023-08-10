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Emekliye Ağustos bitmeden 9.500 TL ödeme! Onaylanır onaylanmaz 3 gün içinde hesapta! 'Bana çıkmaz' demeyin! Halkbank, Ziraat, Vakıfbank...

Bankaların ihtiyaç kredisi kampanyaları devam ediyor. Kamu bankaları olan Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank Ağustos ayında emekli ve çalışanlara özel faiz oranlarıyla tüketici kredisi kampanyası başlattı. 4a, 4b, 4c'li herkes faydalanabiliyor. Yaz bitmeden düğün yapmak isteyenler, borcu olanlar, nakit paraya ihtiyaç duyanları ilgilendiriyor. En 1.000 TL ödeme yapıldığı belirtildi. Peki kimler başvuru yapabilir? İşte bankaların güncel Ağustos ayı ihtiyaç kredisi kampanyaları...

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Giriş Tarihi 10 Ağustos 2023, 13:38 Güncelleme 10 Ağustos 2023, 13:38
Emekliye Ağustos bitmeden 9.500 TL ödeme! Onaylanır onaylanmaz 3 gün içinde hesapta! ’Bana çıkmaz’ demeyin! Halkbank, Ziraat, Vakıfbank...

Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank, Ağustos ayında da ihtiyaç kredisi kampanyalarını duyurmaya devam ediyor. Bu üç banka da nakit ihtiyacı olan müşterilere yönelik cazip teklifler sunuyor. Halkbank, müşterilerine 50 bin TL'ye kadar ödeme seçenekleriyle ihtiyaç kredisi imkanı sunuyor. Onay sürecinin hızlı işlemesiyle birlikte, kredi onaylandığı anda belirlenen tutar müşterinin hesabına aktarılıyor. Geri ödeme planı ise esnek seçenekler sunuyor. İşte detaylar...

HALKBANK İHTİYAÇ KREDİSİ KAMPANYASI AĞUSTOS 2023

Halkbank'tan yapılan duyuruda, ''En az 1.000 TL maksimum 10.000 TL'ye kadar Hızlı Kredi'ye başvuru yapabilir, Dijital parola'nız varsa onaylı kredinizi Halkbank Mobil, Halkbank İnternet Şubesi ve Dialog'tan anında kullanabilirsiniz.'' denildi.

Halkbank ayrıca bir diğer kampanya ile 50 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi vereceklerini duyurdu. İşte detay;

Tutar ve Ödeme Koşulları
Kredi ödemelerinizi;

Aylık eşit taksitli,
Artan taksitli,
Azalan taksitli,
3 ayda bir eşit taksitli,
Serbest ödemeli olarak yapabilirsiniz.

Nasıl Faydalanabilirim?

En yakın Halkbank Şubesine başvurabilirsiniz.

ZİRAAT BANKASI AĞUSTOS AYI İHTİYAÇ KREDİSİ KAMPANYASI

Ziraat Bankası tarafından yapılan duyuruda şöyle denildi;

''Tüm bireysel ihtiyaçlarınızın finansmanında kullanabileceğiniz 36 aya kadar vade imkânına sahip Tüketici Kredimize hemen başvurun, paranız uygun faiz oranları ve dilediğiniz ödeme seçenekleriyle en kısa sürede cebinizde olsun.''

Özellikler

Dilediğiniz ödeme seçenekleriyle esnek bir yapıya sahiptir.
50.000 TL'ye kadar olan krediler için 36 aya kadar, 50.001 TL ve üzeri ile 100.000 TL arası krediler için 24 aya kadar ve 100.001 TL ve üzeri olan krediler için ise 12 aya kadar vade imkânı bulunmaktadır.
Şahsi ve/veya maddi teminat alınmaktadır.
Bankamız, bireysel kredi kullanan müşterilerine Hayat Sigortası* ürünü sunmaktadır.

Başvuru Kanalları

ŞUBE WEB SİTESİ ZİRAAT MOBİL İNTERNET ŞUBESİ ATM ÇAĞRI MERKEZİ

VAKIFBANK İHTİYAÇ KREDİSİ AĞUSTOS KAMPANYASI 2023

''Tüm ihtiyaçlarınız için 36 aya varan vadeler, cazip faiz oranları ve esnek ödeme seçeneğiyle kamu personeli, özel sektör çalışanları ve emekliler için İhtiyaç Kredisi Kampanyası tüm VakıfBank Şubeleri'nde.

Üstelik cep telefonunuz aracılığıyla da İhtiyaç Kredisi Kampanyasına başvuru yapabilirsiniz.''

Sms ile Kredi Başvurusu Yapmak İçin;

Aralarında birer boşluk bırakarak KREDI, T.C. Kimlik No., Doğum Tarihi (ggaayyyy), Aylık Gelirinizi yazıp 5724'e SMS gönderebilirsiniz.

Örnek SMS Metni:
KREDI 11111111111 30012000 3000

Kredinizi,

Aylık eşit taksitli,
Artan taksitli
Azalan taksitli
3 ay ödemesiz dönemli aylık eşit taksitli,
3 ayda bir eşit taksitli,
Son taksit balon ödemeli,
Değişken taksitli olarak geri ödeyebilirsiniz.

Kredinin Özellikleri Tablosu:

Kredi Limitleri: 3.000-70.000 TL

Vade Aralığı: 03-36 Ay

Faiz oranı (Aylık): %2.69'dan başlayan oranlar

Kredi Tahsis Ücreti: % 0.5+BSMV


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