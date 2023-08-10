AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE KADAR?

Aile Destek Programı ödemeleri hane başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şu şekilde: 450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL



450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL

911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL 1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.

Kapsamın genişletilmesi ile birlikte getirilen Çocuk Destek Bileşeni ile hak sahibi hanelere sağlanacak ek destek tutarları, hanedeki çocuk sayısına göre belirlenmiştir. Bu kapsamda aşağıdaki tabloda yer alan çocuk sayılarına göre; 1-2 çocuklu hanelere- 350 TL 3 çocuklu hanelere- 450 TL

4 çocuklu hanelere- 550 TL 5 ve üzeri sayıda çocuklu hanelere - 650 TL 350 ile 650-TL arasında değişen tutarlarda ek ödeme gerçekleştirilecektir.

MÜJDEYİ BAŞKAN ERDOĞAN VERMİŞTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamasında "Türkiye Aile Destek Programı'nın bu sene de devam etmesi kararını aldık." ifadelerini kullanmıştı. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN