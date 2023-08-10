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Bakan Göktaş duyurdu: Aile Destek Programı ödemelerinin tarihi belli oldu!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Aile Destek Programı'nın uzatıldığı müjdesini geçtiğimiz ay duyurmuştu. Müjdesinin ardından gözler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan gelecek açıklamaya çevrilmişti. Bakan Göktaş, aile destek ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlanacağı o tarihi duyurdu. Peki, Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman? Hane başına düşen aylık gelir ne kadar?

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Giriş Tarihi 11 Ağustos 2023, 00:25 Güncelleme 11 Ağustos 2023, 00:25
Bakan Göktaş duyurdu: Aile Destek Programı ödemelerinin tarihi belli oldu!

Normal şartlarda geçtiğimiz Temmuz ayında biten ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uzatıldığını duyurduğu, Türkiye Aile Destek Programı'nda ödeme takvimi belli oldu.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN YATACAK?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye Aile Destek Programı'nın uzatıldığı müjdesini Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz ay vermişti.

Hazırlanan takvime göre ilgili ödemeler Ağustos ayının 15'inde hesaplara aktarılmaya başlanacak." ifadelerini kullandı.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE KADAR?
Aile Destek Programı ödemeleri hane başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şu şekilde:

450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL

450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL

911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL

1372,30 TL üzeri - 1833,45 TL'den az olanlar: 850 TL alacak.

Kapsamın genişletilmesi ile birlikte getirilen Çocuk Destek Bileşeni ile hak sahibi hanelere sağlanacak ek destek tutarları, hanedeki çocuk sayısına göre belirlenmiştir. Bu kapsamda aşağıdaki tabloda yer alan çocuk sayılarına göre;

1-2 çocuklu hanelere- 350 TL

3 çocuklu hanelere- 450 TL

4 çocuklu hanelere- 550 TL

5 ve üzeri sayıda çocuklu hanelere - 650 TL

350 ile 650-TL arasında değişen tutarlarda ek ödeme gerçekleştirilecektir.

MÜJDEYİ BAŞKAN ERDOĞAN VERMİŞTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamasında "Türkiye Aile Destek Programı'nın bu sene de devam etmesi kararını aldık." ifadelerini kullanmıştı.

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