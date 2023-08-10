Memur ve emeklilerin zammı belli oluyor: Maaşlar ne kadar artar? Ara fark ne kadar olacak? İkinci aşamada neler var?

Memurların doğum ve süt izinlerinin süresinin uzatılması, 1'inci dereceye gelen tüm memurlara 3600 ek gösterge verilmesine yönelik düzenlemenin hızla hayata geçirilmesi, memurlara verilen 8 bin 77 liralık seyyanen artışın memur emeklilerine yansıtılması da ele alınacak.

Toplu sözleşme görüşmelerinde 14 Ağustos'ta ise Kamu İşveren Heyeti'nin ilk teklifini sunması planlanıyor. Teklif merakla beklenirken, memur konfederasyonlarının zam teklifleri belli. Bir konfederasyon 2024'te yüzde 70 ve 2025'te yüzde 40 olmak üzere toplam yüzde 110, diğeri de kümülatif 2024'te yüzde 100.2, 2025'te yüzde 58.4 zam teklifinde bulundu.

İlk yıl zamların 3 ayda bir yapılması, ayrıca enflasyon farkının oluştuğu aydan itibaren yansıtılması da teklifler arasında yer alıyor. 2024'ün Ocak ayı zam oranı ise bir konfederasyonun teklifine göre refah payı dahil yüzde 35, diğerine göre yüzde 40 + 10 seviyesinde bulunuyor.





İKİNCİ AŞAMADA NE VAR?

Ön müzakere sürecinin tamamlanmasının ardından sıra müzakere sürecine geldi. 9 Ağustos'ta başlayacak ve 12 Ağustos'ta sona erecek müzakere sürecinde komisyon çalışmalarında ortaya çıkan raporlar ışığında teklifler müzakere edilecek.