KOSGEB’den 200 bin liralık destek! Bakan Mehmet Fatih Kacır duyurdu: İşletmecilere yalın dönüşüm fırsatı

İmalat sanayi inin yalın dönüşüm yoluyla verimliliğini daha da artırmak için harekete geçen Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı , KOSGEB ile önemli bir işbirliğine daha imza attı. Geri ödemesiz olan ve 200 bin liraya kadar destek imkanı sunan "KOSGEB Yalın Dönüşüm Desteği" hakkında konuşan Sanayi Bakanı Mehmet Fatih Kacır , "Sürdürülebilir büyümenin anahtarı verimliliği, ülkemizin tamamına yayarak işletmelerimizin gelişimine rehberlik edeceğiz" dedi. İşletmenin çalışma sisteminde geniş kapsamlı bir değişim organizasyonu anlamına gelen yalın dönüşüm kapsamında, israfa sebebiyet veren faaliyetler belirlenerek tek tek güncelleniyor. Bu çalışmalar yeni bir düzene konulurken, müşteri için üretilen değer akışı da en üst seviyeye çıkarılıyor. Yalın dönüşüm sürecini tamamlayan işletmeler, maliyetlerini düşürürken, kaynaklarını daha verimli kullanmaya başlıyor. (Murathan YILDIRIM)

THY KARA UÇUYOR 2023 yılı ilk yarı finansal sonuçlarını açıklayan Türk Hava Yolları 'nın ( THY ) toplam gelirleri 9.5 milyar dolara ulaştı. Türkiye 'nin bayrak taşıyıcısı markası konumundaki şirketin elde ettiği bu gelirin yaklaşık 7.5 milyar doları ihracat geliri olarak kaydedilirken, ülkeye 3.4 milyar dolar civarı da net döviz girdisi sağlandı. THY, bu dönemde yavaşlayan küresel büyüme ve deprem etkisine rağmen güçlü uluslararası yolcu talebine karşılık vererek yılın ilk yarısını 900 milyon doların üzerinde esas faaliyet kârı elde etti. Yılın ilk altı ayında şirketin yolcu sayısı ise yüzde 25 artarak 38.7 milyona ulaştı. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat , "Elde ettiğimiz esas faaliyet karımız THY tarihindeki en büyük rakam oldu. Üst üste 8 çeyrektir kar açıklıyoruz. Bu devam edecek. Sonuçların THY'nin güçlü yükselişine hızla devam ettiğinin ve gelecek 10 yıl içinde dünyanın ilk 3 hava yolundan biri olma yolundaki kararlılığının önemli bir göstergesi olduğunu düşünüyorum" dedi.





OTOYOL YALANI ÇÜRÜDÜ

Otoyollardaki 'garanti ücreti'yle ilgili iddialara Bakan Uraloğlu'ndan cevap geldi: "Sadece İstanbul-İzmir otoyolunda devletin karı 3 milyar dolar" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, CHP'nin başınıçektiği "Köprüler, otoyollar yapıldı geçen yok! Pahalı, devlet zarar ediyor" gibi asılsız iddiaları rakamlarla çürüttü. Bakan Uraloğlu, "Hesaba girecek olursak çok basit. İstanbul-İzmir Otoyolu için köprü maliyeti 1,4 milyar dolar. Beraberindeki otoyolun maliyeti 4,6 milyar dolar. Toplam 6 milyar dolarlık yatırım. Devletimizin karı burada 3 milyar dolar.

DEVLETİN OLACAK

Firma 19 yıl işletecek. Finasman giderleri, işletme giderleri var. Süre sonunda da köprü ve otoyolumuzda hiçbir bakım ihtiyacı olmaksızın yapıp devletimize teslim edilecek. Ayrıca vatandaşımızın zaman ve yakıttan sağladığı elde ettiği karda diğer kazanımlar" dedi. Son günlerde sıkça eleştiri konusu haline maksatlı olarak getirilen otoyollar ve köprülere ödemelere ilişkin cevap veren Bakan Uraloğlu, Kamu-Özel iş birliği tüm bu yatırımların sadece yüzde 20'sini oluşturduğunu söyledi.