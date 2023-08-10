İstanbul’da deprem için 4 aşamalı plan! Bakan Özhaseki tek tek açıkladı: Şu anda 165 bin civarında konutun yenileme çalışmaları devam ediyor

Onlar bizim için sorunsuz, vatandaşın tamamı bir araya gelmişler, anlaşmışlar. 14 bin binanın bağımsız birim olarak karşılığı 71 bin civarında. Dördüncü aşamada düşündüğümüz İstanbul için özel yasa çıkarmayı hesaplıyoruz. 11 yıldır devam eden İstanbul'daki kentsel dönüşüm işinde ne tür engellerle karşılaşmışsak bunları bertaraf edecek tedbirleri alıp yasayı çıkarmak istiyoruz."

100 MİLYAR DOLAR

Bakan Özhaseki, 6 Şubat depremi ile ilgili de bilgiler verdi. Depremlerde 680 bin konutun yıkıldığını söyleyen Özhaseki, "Maliyet 100 milyar doların üzerinde." dedi. 2 milyona yakın vatandaşın da halen evinden uzakta yaşadığını belirten Özhaseki, konteynerlerde 466 bin, çadırda ise 55 bin kişinin yaşadığını kaydetti. Bakan en çok yıkımın 254 bin bina ile Hatay'da olduğunu ifade etti.





RİSKLİ BİNA 1,5 MİLYON

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki gezete yöneticileriyle yaptığı toplantıda İstanbul'da riskli binalarla ilgili rakamları da paylaştı ve şu bilgileri verdi: "İstanbul için genellikle kabul gören görüş şu: '6 milyon civarında bağımsız birim var. Bunun 1.5 milyonu riskli ve 600 bini ilk etapta yıkılacak bina gibi görünüyor. Bizim ilk hedefimiz o 600 bin konutun bir an önce güvenli alanlara doğru taşınması. Biz bunu 5 sene içinde tamamlamayı düşünüyoruz."





ZORLAYICI ÖNLEMLER

Özhaseki, "İstanbul için kentsel dönüşümde vatandaşı teşvik edici, zorlayıcı hükümlülükler mi getirmeyi planlıyorsunuz. Bu yasanın çerçevesi ne olacak" şeklindeki soruya, "Eskiden bir binanın değişimi için yüzde 100 muvafakat gerekiyordu, daha sonraki dönemde bu 3'te 2'ye kadar düştü. Fakat bina içerisinde itiraz edenler yerine göre engeller oluşturdu. 3'te 2 sağlasanız bile iş başına geçtiğinizde yasa sizi uzunca bir güzergaha sokuyor. Orada karar alıp bir an önce işe başlayamıyorsunuz" yanıtını verdi. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN