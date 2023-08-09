İstanbul’da tarifeler değişti: ’Bedava’ vaadi unutuldu! Ulaşıma yüzde 51,52 zam geldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, toplu ulaşım ücretlerine yüzde 51,52 oranında zam yapıldı. Toplantıda, toplu ulaşım araçları ile taksi, okul ve personel servisine zam teklifi görüşülerek, oy çokluğuyla kabul edildi.
Kabul edilen zam teklifi kapsamında, tam elektronik bilet ücreti 9,90 liradan 15 liraya, öğrenci elektronik bileti 4,83 liradan 7,32 liraya, öğretmen elektronik bileti 7,09 liradan 10,74 liraya, tam abonman ücreti 777 liradan 1177 liraya, öğrenci abonman ücreti ise 140 liradan 212 liraya yükseldi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "Ulaşım bedava olacak" vaadini unuttuğunu belirten öğrenciler, "Seçimlerden önce verilen sözlerin hiçbiri tutulmadı. Bırakın bedava olmayı, sürekli fiyat arttı" diye tepki gösterdi.