İstanbul’da tarifeler değişti: ’Bedava’ vaadi unutuldu! Ulaşıma yüzde 51,52 zam geldi

Kabul edilen zam teklifi kapsamında, tam elektronik bilet ücreti 9,90 liradan 15 liraya, öğrenci elektronik bileti 4,83 liradan 7,32 liraya, öğretmen elektronik bileti 7,09 liradan 10,74 liraya, tam abonman ücreti 777 liradan 1177 liraya, öğrenci abonman ücreti ise 140 liradan 212 liraya yükseldi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'nun "Ulaşım bedava olacak" vaadini unuttuğunu belirten öğrenciler, "Seçimlerden önce verilen sözlerin hiçbiri tutulmadı. Bırakın bedava olmayı, sürekli fiyat arttı" diye tepki gösterdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ( İBB ) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, toplu ulaşım ücretlerine yüzde 51,52 oranında zam yapıldı. Toplantıda, toplu ulaşım araçları ile taksi, okul ve personel servisine zam teklifi görüşülerek, oy çokluğuyla kabul edildi.

TAKSİDE İNDİ BİNDİ ARTTI

Taksilerde taksimetre açılış ücreti 12,65 liradan 19,17 liraya, sarı taksi mesafe ücreti kilometre başına 8,51 liradan 13,75 liraya, sarı taksi zaman tarifesi ücreti saatlik 100,80 liradan 152,73 liraya, sarı taksi indi-bindi ücreti ise 40 liradan 70 liraya çıktı. Minibüslerde en kısa mesafe ücreti 7 liradan 12 liraya çıkarılırken, öğrenci için bu ücret 5 liradan 8 liraya yükseldi.