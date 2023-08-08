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Liste baştan sona yenilendi! Bankada parası olan zil takıp oynayacak! 14.158,90 TL ek kazanç tablosu çıktı

Mevduat hesapları birikim yapmak isteyenler için güvenli ve risksiz bir yatırım seçeneği olarak öne çıkıyor. Bankaların sunduğu yüksek faiz oranları, birikim yapmak isteyenler için cazip fırsatlar sunuyor. Yatırımcılar belirli bir süre boyunca paralarını bankalara mevduat olarak yatırarak faiz geliri elde edebiliyor. Bu hesaplar finansal hedeflerine ulaşmak isteyen bireyler için önemli bir araç haline geldi. Son dönemde 32 günlük mevduat faiz oranlarında yapılan araştırmaların artmasıyla birlikte en yüksek faiz veren banka da belirlendi.

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Giriş Tarihi 08 Ağustos 2023, 08:50 Güncelleme 08 Ağustos 2023, 08:50
Liste baştan sona yenilendi! Bankada parası olan zil takıp oynayacak! 14.158,90 TL ek kazanç tablosu çıktı

Mevduat faiz oranları yatırımcılar için önemli bir konu olarak gündemdeki yerini koruyor. Bankaların müşteri çekmek amacıyla faiz oranlarını güncellemesi tasarruf sahiplerine cazip fırsatlar sunuyor. Özellikle 32 günlük mevduat faiz oranlarına yönelik yapılan araştırmalar yatırımcıların getiri potansiyeli hakkında bilgi sahibi olmalarına katkı sağlıyor. Her bir bankanın sunduğu faiz oranlarına göre net getiri miktarları ve vade sonu ödemeleri farklılık gösteriyor. İşte bazı bankaların mevduat faiz oranları ve yatırımcılara sunulan getiri potansiyelleri!

ING

Faiz Oranı: %31,00
Net Getiri: 12.909,59 TL
👉Vade Sonu Ödeme: 512.909,59 TL

ODEABANK

Faiz Oranı: %34,00
Net Getiri: 14.158,90 TL
👉Vade Sonu Ödeme: 514.158,90 TL

AKBANK

Faiz Oranı: %32,00
Net Getiri: 13.326,03 TL
👉 Vade Sonu Ödeme: 513.326,03 TL

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: %25,00
Net Getiri: 10.410,96 TL
👉Vade Sonu Ödeme: 510.410,96 TL

ALTERNATİF BANK

Faiz Oranı: %35,00
Net Getiri: 14.575,34 TL
👉Vade Sonu Ödeme: 514.575,34 TL

QNB FİNANSBANK

Faiz Oranı: %25,50
Net Getiri: 10.619,18 TL
👉Vade Sonu Ödeme: 510.619,18 TL


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