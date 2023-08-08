İŞKUR sosyal medyadan duyurdu: İşbaşı eğitimi uzadı!

İŞKUR'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerimizde işbaşı eğitim programlarımızdan yararlanmayı kolaylaştırmaya yönelik tedbirlerin süresini 31 Aralık 2024'e kadar uzatıyor, uygulama bölgesine Gaziantep ilimizin İslahiye ve Nurdağı ilçelerini de dahil ediyoruz" denildi.



İşbaşı eğitim programları, İŞKUR'a kayıtlı işsizlerin mesleki deneyim kazanmalarını sağlamak ve istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla düzenleniyor. Programa katılanlara, fiilen katıldıkları gün üzerinden; günlük 482,41 TL ile 219,28 TL arasında cep harçlığı ödeniyor.

ALTIN İTHALATINA SINIR

Hazine ve Maliye Bakanlığınca devreye alınacak uygulamayla, işlenmemiş altın ithalatının cari açık üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması ve Türkiye'nin döviz rezervlerinin desteklenmesi hedefleniyor. Dahilde İşleme Rejimi kapsamında gerçekleştirilen ithalat, kota uygulamasının dışında tutulacak, böylelikle altın üretimi ve ticareti konusunda ihracatın teşvik edilmesi, uzun dönemde cari açıkta olumlu ilerlemeler sağlanması öngörülüyor.