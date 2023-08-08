İŞKUR sosyal medyadan duyurdu: İşbaşı eğitimi uzadı!

İŞKUR'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerimizde işbaşı eğitim programlarımızdan yararlanmayı kolaylaştırmaya yönelik tedbirlerin süresini 31 Aralık 2024'e kadar uzatıyor, uygulama bölgesine Gaziantep ilimizin İslahiye ve Nurdağı ilçelerini de dahil ediyoruz" denildi.
İşbaşı eğitim programları, İŞKUR'a kayıtlı işsizlerin mesleki deneyim kazanmalarını sağlamak ve istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla düzenleniyor. Programa katılanlara, fiilen katıldıkları gün üzerinden; günlük 482,41 TL ile 219,28 TL arasında cep harçlığı ödeniyor.
ALTIN İTHALATINA SINIR
Hazine ve Maliye Bakanlığınca devreye alınacak uygulamayla, işlenmemiş altın ithalatının cari açık üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması ve Türkiye'nin döviz rezervlerinin desteklenmesi hedefleniyor. Dahilde İşleme Rejimi kapsamında gerçekleştirilen ithalat, kota uygulamasının dışında tutulacak, böylelikle altın üretimi ve ticareti konusunda ihracatın teşvik edilmesi, uzun dönemde cari açıkta olumlu ilerlemeler sağlanması öngörülüyor.
ÇAMLICA KULESİNE YOĞUN TALEP
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'un yeni silüetlerinden Çamlıca Kulesini ziyaret etti. Bakan Uraloğlu, şu bilgileri paylaştı: "Çamlıca Kulesi'nin ziyaretçi sayısı önceki yılın Ağustos sonu itibari ile 788 bin 241 kişi ziyaret etmişti. Çamlıca Kulemizin ziyaretçi sayısı giderek artıyor ve bir önceki yılın aynı ayına göre 407 bin 759 artış göstermiş durumda ve şuan 1 milyon 196 bine ulaştı. Uluslararası bir turistik cazibe merkezi olarak giderek daha fazla önem kazanıyor. Ziyaretçilerimizin yüzde 35'i yabancı turistlerimizden oluşuyor." 369 metrelik uzunluğu, deniz seviyesinden 587 metrelik yüksekliği ile Avrupa'nın en yüksek kulesi olma özelliğini taşıyan Çamlıca Kulesi, şehrin siluetini, tarihi simgelerini ve doğal güzelliklerini panoramik manzaralarla sunuyor.
YERLİ ÜRETİCİYE GLOBAL DESTEK
Sürdürülebilir tarım misyonuna uygun olarak Türkiye'de çiftçilere tarım desteği veren Kellogg, yılın ilk yulaf hasadını gerçekleştirdi. Dünya genelinde 1 milyon çiftçiye ulaşma hedefi ile hareket eden Kellogg, Isparta, Sivas ve Eskişehir'de toplam 12 bin 500 dekar alanda yulaf çiftçisine, ziraat mühendisi danışmanlığı, gübre ve bitki koruma ürünleri gibi konularda destek sağlıyor. Kellogg, toplanacak 5.600 ton yulafı ürünlere dönüştürecek. Eskişehir'de düzenlenen yulaf hasadı etkinliğinde konuşan Kellogg Türkiye Genel Müdürü Khurram Zaidi, şirketin insanların sadece doyduğu değil tüm ihtiyaçlarının karşılandığı adil bir dünya vizyonunu, yerel çiftçileri desteklemeye olan bağlılığını ve çeşitli sosyal sorumluluk projelerine desteğini dile getirdi.