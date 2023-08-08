Fahiş site aidatına yasal düzenleme geliyor! Sertifikalı yönetici, artış sınırlaması, sıkı denetleme...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Adalet ve İçişleri Bakanlıkları'nın hazırladığı yasal düzenleme tamamlandı.. Çalışma Meclis'e sunulacak. Buna göre, artık herkes site yönetemeyecek. Yönetimde torpil ve şaibe ortadan kalkacak. Sertifika almış tesis yönetim şirketleri site yönetimlerine talip olabilecek. Sitelerin bütçeleri, nereye harcama yapıldığı, ne kadar aidat toplandığı her yıl denetlenecek.

KAT MÜLKİYETİ YASASI DEĞİŞİYOR

Edinilen bilgilere göre, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu'nda bazı değişiklikler yapılacak. Siteleri yöneten tesis yönetim şirketlerine mesleki standartlar getirilecek. Bu standartları sağlayan firmalara sertifika verilecek. Sektörün meslek tanımı yapılacak.