8.500 TL kök maaş alan emekliye 11.213 TL maaş! Emekliye ek zam tablosu açıklandı! %10 refah payı, intibak ilavesi, seyyanen zam...

Emekliler Ocak ayı zammı için şimdiden yapılan hesaplamaları yakından takip ediyor. Son olarak Merkez Bankası yıl sonu tahminini açıkladı. Böylelikle zam için yeni ipucu geldi. En düşük maaşların 9 bini aşacağı düşünülüyor. Bir yandan da toplu sözleşme 1 Ağustos'ta başladı. 2025'e ilişkin teklif; ilk 6 ayda yüzde 10 refah payı ile birlikte yüzde 25, ikinci 6 ayda yüzde 15 olmak üzere yüzde 40 artış oldu. İşte kuruşu kuruşuna hesaplamalar...
Ocak zammı için heyecanlandıran tablo ortaya çıktı. Milyonlarca çalışan ve emekli gözünü Ocak ayına çevirdi. Temmuz ayında yapılan zammın ardından bir sevindiren haber de Ocak ayında gelecek. Peki kim ne kadar zam alacak? Merkez Bankası, 2023 yılı sonu enflasyon tahminini yüzde 58 olarak açıkladı. Tahmine göre bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 31.92 olacak. Böylelikle memur ve memur emeklisinin enflasyon farkı da yüzde 24.45 çıkacak. Ortaya çıkan enflasyon farkına Ocak ayı zam oranı eklenerek yeni maaşlar belirlenecek. İşte merak edilenler...
Yaklaşık 6.5 milyon memur ve emeklinin önümüzdeki 2 yıla ilişkin mali ve sosyal haklarının belirleneceği toplu sözleşme maratonu başlarken, burada kararlaştırılacak Ocak zammına eklenecek enflasyon farkı için ipuçları geliyor.
NASIL HESAPLANACAK?
Memurların ve memur emeklilerinin maaşlarına, Ocak'ta, bu ay tamamlanacak toplu sözleşme görüşmelerinde belirlenecek zam oranı yansıtılacak. Ayrıca bir enflasyon farkı da söz konusu olacak. Bir önceki toplu sözleşmede 2023'ün ikinci yarısı için zam oranı yüzde 6 olarak belirlenmişti. Bu kapsamda bu yılın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 6'yı aşan kısmı üzerinden fark hesaplanacak.
NE KADAR ÇIKAR?
Türkiye İstatistik Kurumu, Temmuz ayı enflasyon oranını açıkladı. Yüzde 9.49 çıkan bu orana göre ilk aydan yüzde 3.29 enflasyon farkı oluştu. Kesin fark için 5 aylık enflasyon verisinin daha belli olması gerekecek. Ancak ipuçları da var. Merkez Bankası, 2023 yılı sonu enflasyon tahminini yüzde 58 olarak güncelledi. Bu tahmine göre 2023'ün ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 31.92 olarak gerçekleşecek. Bu durumda memurlar ve memur emeklilerinin enflasyon farkı da yüzde 24.45 çıkacak. Ortaya çıkan enflasyon farkına Ocak ayı zam oranı eklenerek yeni maaşlar belirlenecek.
EK İYİLEŞTİRMELER YAPILDI
Memurların ve memur emeklilerinin bu yılın Ocak ayında toplu sözleşme ve enflasyon farkıyla birlikte zam oranı 16.48 çıkmış, ek iyileştirmeyle bu oran yüzde 30'a yükseltilmişti. Bu ay da yüzde 6 toplu sözleşme artışı ve yüzde 10.90 enflasyon farkıyla birlikte memurların ve memur emeklilerinin zam oranı yüzde 17.55 çıktı, ayrıca ek iyileştirme de devreye girdi. Memurlara yüzde 17.55'lik zamma ilaveten 8 bin 77 lira seyyanen artış yansıtıldı. Memur emeklilerinin de zam oranı yüzde 17.55'ten yüzde 25'e yükseltildi.
EMEKLİYE ENFLASYON ZAMMI
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak ayındaki enflasyon artışını gösterecek ilk veri geldi. Temmuz ayı enflasyonu açıklandı. 6 aylık oran için ipucunu da Merkez Bankası'nın TÜFE tahmini verirken, ek iyileştirme de bekleniyor. İşte detayları…
Milyonlarca emeklinin maaşı Ocak ayında değişecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşına enflasyon artışı yapılırken, ek iyileştirme de devreye alınacak.
İŞTE TEMMUZ ORANI
Enflasyon zammı için 2023 yılının ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen TÜFE verisine bakılacak. İlk veri de geldi. Türkiye İstatistik Kurumu, Temmuz ayı enflasyonunun yüzde 9.49 olarak gerçekleştiğini açıkladı. Geriye 5 aylık enflasyon verisi kaldı.
6 AYLIK TAHMİN NE KADAR?
Emekliler enflasyon zammının oranını, son verinin açıklanacağı 3 Ocak'ta öğrenecek. Ancak ipuçları da var. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 58 olarak güncelledi. Bu tahmin gerçekleşirse, bu yılın ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 31.92 olarak gerçekleşecek.
EK İYİLEŞTİRME MASADA
Tabii artış bununla da sınırlı kalmayacak. Ek iyileştirme sinyali de geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu konuda geçtiğimiz günlerde, "Memura, işçiye ve emekliye bütçe şartlarını zorlayıp en iyi zammı yaptık. Emekli ve memur için yıl sonu yeni değerlendirme olabilir" açıklaması yaptı.
Yapılacak çalışmaların ardından belirlenecek ek iyileştirme Ocak ayı zam oranlarına eklenecek. Ayrıca halen ek ödeme dahil 7 bin 500 lira olan taban emekli aylığı ödemesi de yapılacak çalışmalar kapsamında masaya yatırılacak.
KÖK AYLIĞA EKLENECEK
Emeklilerin Ocak zammı kök aylıklara yansıtılacak. Artışın yansıtılmasının ardından kök aylığı ve ek ödemesi toplamı belirlenen taban aylığın altında kalanların ödemesi bu tutara tamamlanacak. Üstünde olanlar ise kendi aylığı üzerinden ödeme alacak.
2023'TE EK ARTIŞLAR YAPILDI
Bu yılın Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı bir önceki 6 aylık enflasyon oranı olan yüzde 15.40 çıkmıştı. 14.60 puanlık ek iyileştirmenin bu orana eklenmesiyle SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 30'a yükseltilmişti. Ayrıca en düşük emekli aylığı ödemesi de 3 bin 500 liradan 5 bin 500 liraya çıkarılmıştı. Nisan ayı ödeme dönemi itibariyle ise taban aylık ödemesinde bir iyileştirme daha yapılmış, en düşük ödeme 7 bin 500 lira olarak belirlenmişti. Temmuz ayında da yüzde 19.77 çıkan zam oranı yüzde 25'e yükseltildi.
SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ ZAMLI MAAŞLARI (TL)
Yüzde 9.49 çıkan 1 aylık enflasyon verisi ve yüzde 31.92 olan 6 aylık enflasyon tahmini maaşlara şöyle yansıyacak: