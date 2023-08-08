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Emeklilik yaşınız 6 aydan 6 yıla kadar öne çekilecek! 49, 50, 51 yaşınız geldiği an...

Emekli olabilmek için çalışanların belli bir süre sigortalı olma, belirli bir yaşa ulaşma ve prim günü ödeme şartlarını yerine getirmesi gerekiyor. Bu bağlamda çalışanlar olacakları tarih ve yaşı merak ederek süreçleri planlanıyor. Bazı şartların yerine getirilmesiyle birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) başvuru yaparak işlemlerini tamamlayan vatandaşlar emekli olabiliyor. Emekli olmak isteyenlerin dikkate alması gereken bazı önemli noktalar bulunuyor. Bu şartları yerine getirdikten sonra Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) başvurarak işlemlerini tamamlayabiliyor.

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Giriş Tarihi 08 Ağustos 2023, 09:01 Güncelleme 08 Ağustos 2023, 09:01
Emeklilik yaşınız 6 aydan 6 yıla kadar öne çekilecek! 49, 50, 51 yaşınız geldiği an...

Emekli olmayı bekleyen kişiler alacağı maaşı ve emekli olacağı yaşı da belirli zamanlarda SGK'nın resmi internet sitesinden hesaplıyor. Emeklilik için öncelikle sigortadan sonra belli bir süre geçmesi, işe giriş tarihine göre de prim ve yaş şartlarını tamamlamak gerekiyor. Ancak emeklilik yaşını geri çekmek mümkün olabiliyor. Kadın çalışanlar için çocukları üzerinden prim kazanma imkanı bulunuyor. Bu imkan 3 çocuğa kadar borçlanma ile 2160 gün, yani 6 yıl kazandırıyor. Böylece yaşı ve yılı dolmuş 3 çocuğu olan bir annenin 6 yıl erken emekli olabilme hakkı var.

EMEKLİLİK TAKVİMİ

Yıl Şartıyla Prim Gün Sayısı

31.12.2008 ~ 2009 7100 gün 60 yaş

09.09.1999 ~ 31/12/2008 7000 gün, 60 yaş

24.11.1998 ~ 08.09.1999 25 yıl; 5975 gün, 58 yaş

24.05.1997 ~ 23.11.1998 25 yıl; 5900 gün, 57 yaş

24.11.1995 ~ 23.05.1997 25 yıl; 5825 gün, 56 yaş

24.05.1994 ~ 23.11.1995 25 yıl; 5750 gün, 55 yaş

24.11.1992 ~ 23.05.1994 25 yıl; 5675 gün, 54 yaş

24.05.1991 ~ 23.11.1992 25 yıl; 5600 gün, 53 yaş

24.11.1989 ~ 23.05.1991 25 yıl; 5525 gün, 52 yaş

24.05.1988 ~ 23.11.1989 25 yıl; 5450 gün, 51 yaş

24.05.1985 ~ 23.11.1986 25 yıl; 5300 gün 49 yaş

6 YILA KADAR UZUYOR

Kadın çalışanların bir çoğu doğum yaptıktan sonra çocuklarının bakımı için iş hayatından uzak kalıyor. Böylece hem emeklilikleri gecikiyor hem de prim gün sayıları azalıyor. Bu mağduriyeti gidermek için yasalarımız kadınlar için doğum borçlanması hakkı tanıyor. Anneler bu sayede 3 çocuğa kadar borçlanarak prim kazanabiliyor. Özellikle 1 çocuk için 2 yıllık prim kazanılması ile 6 yıllık avantaj da elde ediliyor.

TARİHİ ÖNE ÇEKİYOR

Askerlik sigorta başlangıç tarihinden önce yapıldıysa sigorta başlangıç tarihi öne çekilir. Borçlanan kişinin prim ödeme gün sayısını artırır. Emekli olmak için gereken sigortalılık süresi, yaş şartını sağlayan ancak çalıştığı günler emekli olmasına yetmeyen askerlik borçlanması ile emekli olabilir.

Örneğin emekli olmasına 5 ay kalan bir erkek sigortalı, 5 aylık bu süreyi borçlanarak emekliliğe hak kazanabilir. İlk kez sigortalı olduğu tarihten sonra askerlik borçlanması olanlarda emeklilik öne çekilmez.

Sigortalı çalışmadan önce askerliğini yapanlar prim günü eksik olmasa da borçlanmaya giderek erken emekliliğe hak kazanabilir. Bazı durumlarda bir günlük borçlanma emeklilik tarihini 1 yıl öne çekebilir.

Eğitim döneminde yapılan stajlar emekliliğe esas olan uzun vadeli sigorta primi olarak ödenmiyor. Bu nedenli sigorta başlangıcı kabul edilmiyor. Ancak doğum borçlanmasında başlangıç olarak kabul ediliyor.


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