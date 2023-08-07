Borsa İstanbul kapanış rekorlarına bir yenisini daha ekledi

BIST 100 endeksi, haftaya 33,96 puan artışla ve yüzde 0,46 değer kazanarak 7.434,53 puandan başladı. Gün içinde en düşük 7.399, en yüksek 7.493,8 puan ile rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,94 artışla 7.470,1 puandan tamamladı.

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Bankacılık endeksi yüzde 0,40, holding endeksi yüzde 0,48 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 7,35 ile ulaştırma, en çok kaybettiren ise yüzde 1,63 ile kimya, petrol, plastik oldu.

Küresel piyasalar haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izlerken, gözler bu hafta ABD'de açıklanacak enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündemine çevrildi.