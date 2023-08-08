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Hazal Ateş Ekonomi Haberleri

Çalışana ücret koruması: Maaş hilesi yapan işverene ağır cezalar geliyor!

Çalışanların haklarını koruyacak yeni düzenlemeler geliyor. Eksik bildirilen primlerin tamamı yatırılacak. Çalışanına eksik ücret yatırana ceza yağacak.

Hazal Ateş Hazal Ateş takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 08 Ağustos 2023 Güncelleme 08 Ağustos 2023, 06:58
Çalışana ücret koruması: Maaş hilesi yapan işverene ağır cezalar geliyor!

Çalışanın maaşını düşük gösterip eksik prim yatıran, meslek kodunu yanlış giren, asgari ücretli gösterip kalan tutarı elden veren işveren hem ceza hem de tazminat ödeyecek.

"Sigortalı işe giriş, ayrılış bildirgesi, aylık prim, hizmet belgesi düzenlenirken çalışanın meslek kodunun yanlış, eksik, hatalı girilmesi" halinde işverene idari para cezası uygulanacak. Gerçeğe aykırı meslek kodu düzenleyen 1341 lira, geçersiz bordro düzenleyen 6 bin 707 lira, işe girişi bildirmeyen 26 bin 829 lira, kayıt ibraz etmeyen 161 bin lira ceza ödeyecek. Ayrıca eksik bildirdiği primleri de yatıracak.

BORDRO TAKİBİ
Sosyal Güvenlik Kurumu, eksik ücret bildirimiyle kaçak istihdamı önlemek için bordroları yakın takibe aldı. Asgari ücret zammıyla birlikte iş hayatındaki usulsüz uygulamalara yönelik cezalar da artırıldı. Kalifiye mesleklerde çalışanların ücretlerinin doğru yatırıldığı meslek kodu uygulaması ile tespit ediliyor.

Her çalışan için özel oluşturulan meslek kodları çalışanın işine uygun ücret alması ve bunun üzerinden prim yatırılmasına sağlıyor. Şirketler veya işverenlerin bu kodları devlete bildirme yükümlülüğü bulunuyor. Kod uygulamasıyla yüksek maaşı hak eden meslek sahibinin asgari ücret üzerinden bildirimini önlemek ve hak ettiği ücreti almasını sağlamak hedefleniyor.

Düşük ücret bildirildiği mesleki kodla ortaya konulduğunda denetmen, müfettişler inceleme başlatıyor. İdari para cezasıyla birlikte eksik yatırılan primlerin de tamamlanması zorunlu kılınıyor. Sigortalı işe giriş, ayrılış bildirgesi, aylık prim ve hizmet belgesi düzenlenirken çalışanın meslek kodunun yanlış, eksik, hatalı girilmesi sosyal güvenlikte hak kaybına yol açıyor. Kodun yanlış bildirimi emekliliği geciktirirken, zorlayıcı işlerde çalışanlara yönelik destek, teşvikleri de önlüyor.



HATALI KODLAR DÜZELTİLMELİ
Hatalı giriş durumunda sigortalı işe giriş ekranında bulunan güncelleme butonu kullanılarak hatalı kod yerine doğru meslek kodu seçilerek güncelleme yapılabiliyor. Düzeltme yapıldıktan sonra, muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde doğru meslek kodunun yer alması gerekiyor. Ücreti düşük gösterilenler birinci adımda işverenden düzeltme talep edilebilir. İşverenin düzeltme yapmaması durumunda, işyerinin bağlı odluğu SGK Müdürlüğü veya ALO 170'e şikâyette bulunulabilir, iş mahkemesinde dava açabilirler.
Hazal ATEŞ

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