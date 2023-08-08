Çalışana ücret koruması: Maaş hilesi yapan işverene ağır cezalar geliyor!

Çalışanın maaşını düşük gösterip eksik prim yatıran, meslek kodunu yanlış giren, asgari ücretli gösterip kalan tutarı elden veren işveren hem ceza hem de tazminat ödeyecek. "Sigortalı işe giriş, ayrılış bildirgesi, aylık prim, hizmet belgesi düzenlenirken çalışanın meslek kodunun yanlış, eksik, hatalı girilmesi" halinde işverene idari para cezası uygulanacak. Gerçeğe aykırı meslek kodu düzenleyen 1341 lira, geçersiz bordro düzenleyen 6 bin 707 lira, işe girişi bildirmeyen 26 bin 829 lira, kayıt ibraz etmeyen 161 bin lira ceza ödeyecek. Ayrıca eksik bildirdiği primleri de yatıracak.

BORDRO TAKİBİ

Sosyal Güvenlik Kurumu, eksik ücret bildirimiyle kaçak istihdamı önlemek için bordroları yakın takibe aldı. Asgari ücret zammıyla birlikte iş hayatındaki usulsüz uygulamalara yönelik cezalar da artırıldı. Kalifiye mesleklerde çalışanların ücretlerinin doğru yatırıldığı meslek kodu uygulaması ile tespit ediliyor.