Borsa İstanbul rekora doymuyor! Güne zirvede başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 7.495,65 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 26,56 puan artışla ve yüzde 0,34 değer kazanarak 7.495,65 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,41 ve holding endeksi yüzde 0,51 artış kaydetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,65 ile orman kağıt basım, en çok kaybettiren yüzde 0,93 ile sigortacılık oldu.

REKOR KIRDI

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,94 artışla rekor seviye olan 7.470,10 puandan tamamlarken, gördüğü en yüksek seviyeyi de 7.427,10 puana taşıdı.