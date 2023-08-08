Borsa İstanbul rekora doymuyor!

7 haftadır aralıksız yükselen Borsa İstanbul, yeni haftaya da yerli yabancı yatırımcıların alımlarıyla girdi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı A Haber'de piyasaları değerlendirdi. Şirin Sarı şunları söyledi: "Uzun süredir borsada ralli bekleyişi içindeydik. Dolar bazlı baktığımızda ucuz kalan global borsalara göre iskontalı bir borsamız vardı. Seçim sonrasında artık belirsizliğin ortadan kalkmasıyla Borsa İstanbul, 8. haftaya bir yükselişle başladı.

ARTIŞ TRENDİ

Yükselişin temeline baktığımızda son 1 aylık süreç içerisinde daha çok dolar bazlı ucuz kalması, Kur Korumalı Mevduat ve diğer yatırım araçlarından borsaya para girişinin olması ve bununla beraber yabancı yatırımcının da 7 haftadır borsaya katkısının olması borsanın yükselişini oluşturan temel etkenlerdir. Bu noktada enerji sektörünün ön plana çıktığını söyleyebiliriz.