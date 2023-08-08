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Borsa İstanbul rekora doymuyor!

7 haftalık aralıksız yükselişini sürdüren Borsa İstanbul yine açılış rekoru kırdı. Uzmanlar şimdi 9 bin puandan bahsediyor. Öte yandan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı A Haber'de piyasaları değerlendirdi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 08 Ağustos 2023 Güncelleme 08 Ağustos 2023, 06:58
Borsa İstanbul rekora doymuyor!

7 haftadır aralıksız yükselen Borsa İstanbul, yeni haftaya da yerli yabancı yatırımcıların alımlarıyla girdi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı A Haber'de piyasaları değerlendirdi. Şirin Sarı şunları söyledi: "Uzun süredir borsada ralli bekleyişi içindeydik. Dolar bazlı baktığımızda ucuz kalan global borsalara göre iskontalı bir borsamız vardı. Seçim sonrasında artık belirsizliğin ortadan kalkmasıyla Borsa İstanbul, 8. haftaya bir yükselişle başladı.

ARTIŞ TRENDİ
Yükselişin temeline baktığımızda son 1 aylık süreç içerisinde daha çok dolar bazlı ucuz kalması, Kur Korumalı Mevduat ve diğer yatırım araçlarından borsaya para girişinin olması ve bununla beraber yabancı yatırımcının da 7 haftadır borsaya katkısının olması borsanın yükselişini oluşturan temel etkenlerdir. Bu noktada enerji sektörünün ön plana çıktığını söyleyebiliriz.

BİLANÇO DÖNEMİ
Havacılık sektörünü ise çok uzun süredir konuşuyoruz. Havacılık sektöründe de hem fiyatların yükselmiş olması hem de turizm sektöründe gelen rekorlarla beraber havacılık sektörü ön plana çıktı.

Bundan sonraki süreçte aynı ivme devam edebilir. Bilonça sürecindeyiz ve gelen bilançoların çoğu da pozitif. 7.500-7.600 bandında bir miktar düzeltme gelebilir eğer bu bandın üzerine atamazsa. O noktada temkinli olmakta fayda var. 7.000 altında 6.500 hatta 6.300 seviyelerine kadar düzeltme gelebilir. 7.500 üzerinde yeniden 8.000-8.500 hatta 9.000 görebiliriz. "

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