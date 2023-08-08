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7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi için müzakereler yarın başlıyor! Gözler pazarlık masasında

Son dakika haberi! Milyonlarca kamu görevlisinin merakla beklediği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi için ön müzakere süreci tamamlandı. Müzakere süreci yarın başlayıp, 12 Ağustos'ta sona erecek. Kamu işveren heyetinin ilk teklifi 14 Ağustos'ta sunması planlanıyor.

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Giriş Tarihi 08 Ağustos 2023, 15:58 Güncelleme 08 Ağustos 2023, 15:58
7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi için müzakereler yarın başlıyor! Gözler pazarlık masasında

Milyonlarca kamu görevlisinin merakla beklediği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi için ön müzakere süreci tamamlandı.

TEKLİFLER BELLİ OLDU MU?
Memur-Sen'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik'in de bazı toplantılarına katıldığı komisyon çalışmalarında, genele ve hizmet kollarına ilişkin maddeler görüşüldü.

Genel dahil, 11 hizmet kolunun tekliflerinin tasnif edildiği çalışmalar kapsamında, Memur-Sen ve bağlı sendikaların, kamu işveren heyetine sunduğu teklifler masaya yatırılarak, kamu görevlilerinin talep ve beklentileri incelendi.

TARİHLER BELLİ OLDU
Toplu sözleşmenin bundan sonraki aşamasında, komisyon çalışmalarında ortaya çıkan raporlar ışığında teklifler müzakere edilecek. Müzakere süreci yarın başlayıp, 12 Ağustos'ta sona erecek. Kamu işveren heyetinin ilk teklifi 14 Ağustos'ta sunması planlanıyor.

Genele ilişkin tekliflerin müzakeresine 15 Ağustos'ta geçilecek toplu sözleşme görüşmelerinde, hükümetin ikinci teklifi ise 17 Ağustos'ta sunması bekleniyor.

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