7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi için müzakereler yarın başlıyor! Gözler pazarlık masasında

TARİHLER BELLİ OLDU

Toplu sözleşmenin bundan sonraki aşamasında, komisyon çalışmalarında ortaya çıkan raporlar ışığında teklifler müzakere edilecek. Müzakere süreci yarın başlayıp, 12 Ağustos'ta sona erecek. Kamu işveren heyetinin ilk teklifi 14 Ağustos'ta sunması planlanıyor.