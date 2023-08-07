Ticaret Bakanı Ömer Bolat duyurdu! AB ile ticarette yeni diyalog dönemi başladı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Avrupa Komisyonu Ticaretten Sorumlu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis ile son derece pozitif bir çevrimiçi görüşme yaptığını belirterek, "Görüşmede, Türkiye ve AB arasında yeni dönemde ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için ortak bir yol haritası üzerinde uzlaştık." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada Bolat'ın Dombrovskis ile yaptığı çevrimiçi toplantıda, Türkiye ile AB arasında ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve derinleştirilmesi konusunda işbirliği imkanları ele alındığı bildirildi.

Toplantıda AB ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin 2022'de rekor kırarak 200 milyar dolara ulaşmasından duyulan memnuniyetin dile getirildiği ve ticari ilişkilerin daha da ileri taşımanın önemi vurgulandı.

Bakan Bolat, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz haftalarda AB liderleriyle gerçekleştirdiği görüşmelerin sonuçlarına atıfla Türkiye ile AB arasında ilişkilerin geliştirilebilmesi için Gümrük Birliği'nin güncelleme müzakerelerinin başlatılmasının beklendiğinin, sürecin Türkiye ile AB arasında pozitif bir gündem oluşturulması için önem arz ettiğinin altını çizdi.