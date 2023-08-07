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Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan kritik hamle: Rafineriler tarafından en az 1 gram altın üretilebilecek!

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından işlenmemiş altın ithalatına getirilecek "kota uygulaması" ile hem söz konusu ithalatın cari açık üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması hem de altın üretimi ve ticareti konusunda ihracatın teşvik edilmesi hedefleniyor.

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Giriş Tarihi 07 Ağustos 2023, 22:27 Güncelleme 07 Ağustos 2023, 22:27
Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan kritik hamle: Rafineriler tarafından en az 1 gram altın üretilebilecek!

Bakanlığın sitesinde Rafineriler Tarafından Üretilecek Basılı Kıymetli Madenlere İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge yayımlandı.

Buna göre, basılı kıymetli madenler yalnızca dikdörtgensel şekilde üretilebilecek.

Basılı altınlar asgari 1 gram, azami 100 gram, gümüşler asgari 50 gram, azami 500 gram, platin ve paladyumlar asgari 2,5 gram, azami 250 gram ağırlığında üretilebilecek.

Daha önceki düzenlemede, basılı altınların asgari üretim sınırı "0,5" gram olarak belirlenmişti.

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