Borsa İstanbul haftaya rekorla başladı: 7.434,53 puan

Analistler, yurt içinde ise bilanço sezonunun güçlü şekilde devam ettiğini belirterek, şirket finansal sonuçlarının hisse ve sektör bazlı oynaklığı artırabileceğini dile getirdi.

Söz konusu durum Fed'in gelecek dönem politikalarına ilişkin belirsizliklerin devam etmesine neden olurken, risk iştahını da düşürdü.

Bugün yurt içinde hazine nakit dengesinin takip edileceğini, yurt dışında ise veri gündeminin sakin olduğunu aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.500 ve 7.750 seviyelerinin direnç, 7.300 ve 7.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

ASYA BORSALARINDA KARIŞIK BİR SEYİR İZLENDİ

Öte yandan küresel piyasalar yeni haftaya karışık bir seyirle başlarken, bu hafta ABD ve Çin'de açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların odağında bulunuyor.

Çin'de enflasyonun istenilen seviyenin oldukça altında olması harcamalara ilişkin endişeleri artırırken, bu durumun ekonomik aktiviteyi olumsuz etkileyebileceğine yönelik korkular varlığını sürdürüyor.

Analistler, Çin hükümetinin ekonomik aktiviteyi güçlendirmek adına bir dizi adım attığını vurgulayarak, buna karşın enflasyon seviyesinin hala istenilen seviyenin altında kalmasının piyasalarda oynaklığı artırabileceğini bildirdi.