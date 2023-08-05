Fazla mesai için emsal karar: En yüksek orandan ödenecek!

Yargıtay işçi alacaklarına dair emsal nitelikte bir karara imza attı. Yüksek Mahkeme, gününde ödenmeyen ücretler için mevduata uygulanan en yüksek faiz oranının uygulanması gerektiğine hükmetti. İki yıldır çalıştığı şirketten kovulan işçi, fazla mesai alacakları için arabulucuya yönlendirildi. Arabuluculuk görüşmelerinde anlaşma sağlanamayınca işçi, davasını iş mahkemesine taşıdı.

Davacı işçi, fazla çalışma yapmasına rağmen bu çalışmaların karşılığı olan ücretin ödenmediğini, fazla çalışma iddiasının işverence tanzim edilen puantaj kayıtları ve tanık beyanlarıyla ispatlanacağını ileri sürerek, 10 bin lira fazla çalışma ücretinin işyerinden tahsil edilmesini talep etti. Mahkeme, davanın kısmen kabulüne hükmetti. Adalet Bakanlığı, kararın kamu yararına bozulmasını talep edince, dosya Yargıtay 9. Hukuk Dairesi geldi. Yargıtay, İş Kanunu'na göre gününde ödenmeyen ücretler için mevduata uygulanan en yüksek faiz oranı uygulanması gerektiğini belirtti. Karar emsal olarak içtihatlara girdi.

ESNAFIN BORCU ERTELENDİ

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında afet bölgesi ilan edilen yerlerde işletmesi zarar gören esnaf ve sanatkarların Halk Bankası tarafından kullandırılan kredilerinin geri ödemeleri için 6 ay daha faizsiz erteleme imkanı getirildi. Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay, Malatya, Osmaniye illeri ve bağlı ilçeleriyle Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde faaliyet gösteren, depremler nedeniyle işleri veya işletmesi zarar gören, faal bir şekilde esnaflık faaliyetini devam ettiremeyen esnaf ve sanatkârın Halk Bankası'nca kullandırılan kredilerinin geri ödemeleri 6 ay ertelenebilecek.

NASIL YARARLANACAK?

Karardan esnaf ve sanatkârların 6 Şubat ve öncesi tarihlerde kullandıkları düşük faizli kredilerden doğan borçlarından vadesi henüz gelmemiş olmakla birlikte 6 Ağustos'tan itibaren 6 ay içinde dolacak olanlar için yararlanılabilecek. İşletmesi zarar görenlerin erteleme imkanından yararlanabilmeleri için ilgili kamu idaresinden aldıkları resmi belgeyle 3 ay içinde bankaya yazılı müracaatta bulunması gerekiyor.



YATIRIMCILARLA BULUŞTU

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dün İstanbul'da, JP Morgan'ın organize ettiği Türkiye Ekonomik Forumu kapsamında uluslararası yatırımcılarla bir araya geldi. Yaklaşık 50 yatırımcının katılımıyla yapılan forumda Şimşek'in, uluslararası yatırımcılara Türkiye ekonomisini anlatan bir sunum yaptığı öğrenildi. Söz konusu organizasyon kapsamında Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan da sunum yaptı.

TÜRK TELEKOM'UN ŞARJ İSTASYONLARI DEVREDE

TT Ventures, 'E4 Şarj-Elektrikli Araç Şarj Ağı' projesini hayata geçirerek, 'Elektrikli Araç Şarj İşletmeciliği' pazarına 'Şarj Ağı İşletmecisi' olarak adım attı. Şirket, elektrikli araçlar için erişilebilir, güvenli, çevreci ve kesintisiz bir hizmet sunacak şarj istasyonlarını birçok noktada devreye aldı. Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, E4 Şarj-Elektrikli Araç Şarj Ağı projesi ile elektrikli araç kullanıcılarına, her anlamda güvenli, çevreci ve jeneratörler ile beslenen kesintisiz bir şarj hizmeti sunduklarını vurguladı.