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5 Ağustos 2023 hangi sigaraya zam geldi? SİGARAYA 10 TL ZAM MI GELDİ? En ucuz, en pahalı sigara ne kadar, kaç TL oldu?

Geçtiğimiz Temmuz ayında gerçekleşen sigara zammının ardından, yeni bir zam haberi gündemi meşgul ediyor. Son günlerde, sigaraya 10 TL zam geleceği iddiaları konuşuluyor. Temmuz ayındaki zammın ardından en düşük sigara fiyatının 41 TL, en yüksek sigara fiyatının ise 48 TL seviyesine çıktığını görmüştük. Ancak, bu yeni iddialar doğrultusunda sigara fiyatlarının daha da artacağı konuşuluyor.

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Giriş Tarihi 05 Ağustos 2023, 10:26 Güncelleme 05 Ağustos 2023, 10:26
5 Ağustos 2023 hangi sigaraya zam geldi? SİGARAYA 10 TL ZAM MI GELDİ? En ucuz, en pahalı sigara ne kadar, kaç TL oldu?

Sigaraya 10 TL zam mı geldi sorusu sigara kullanıcıları tarafından sıkça araştırılmaya başlandı. Sigara tiryakileri internet arama motorlarında ''Hangi sigaraya zam geldi? En ucuz, en pahalı sigara ne kadar, kaç TL oldu? '' sorularına yanıt arar oldu. Gelen son zamla birlikte en ucuz sigara 41 TL olmuştu. İşte zamlı güncel sigara ve tütün fiyat listesi.

SİGARAYA 10 TL ZAM MI GELDİ?

Bir sigara grubunda tütüne 10 TL zam geldiği iddia edildi. Buna göre zam sonrası tütünün fiyatı 55 TL oldu.

Öte yandan geçtiğimiz Temmuz ayında bazı sigara gruplarınım tüm ürünlerine 5 TL zam gelmişti. Zamlı fiyatlar, 10 Temmuz 2023 tarihinden itibaren geçerli olmuştu.

Son zamla birlikte en ucuz ve en pahalı sigara fiyat listesi de güncellenmişti.

AĞUSTO 2023 GÜNCEL SİGARA FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?

Temmuz ayında yapılan son zammın ardından fiyatlar 41 TL ile 48 TL arasında değişkenlik gösteriyor.

Güncel sigara fiyatları listesine göre; en düşük sigara fiyatı 41 TL; en pahalı sigara fiyatı ise 48 TL'den satışta.

SİGARANIN ZARARLARI

Günümüzde sigaranın zararları herkes tarafından bilinmektedir. Dünya Sağlık Örgütünün istatistiklerine göre 'sigara içmek' dünya çapında bir problem olmakla birlikte tahmini 3 yetişkinden biri sigara kullanmaktadır.

Bu istatistiğe göre 1,2 milyar kişinin sigara kullandığı ortaya çıkmaktadır. Dünya Sağlık Örgütünün yaptığı açıklamaya göre birçok ülkede akciğer kanseri görülmektedir ve bu hastalık sigaranın sebep olduğu ölümcül sonuçlardan sadece biridir.

Sigara içen kişiler kendilerine zarar verdikleri gibi çevrelerinde bulunan kişilerede zarar verir. Bunlara pasif içici denir. Sigaranın vücuttaki tüm doku ve organlara sayılamayacak kadar çok zararı vardır.

Öncelikle sigaranın en büyük zararını %10-15 kilo eksikliği ve zeka geriliği ile anne karnındaki bebek görür.

Tütün içinde bulunan Karbonmonoksit, Nikotin, Katran gibi zararlı maddeler akciğer kanseri başta olmak üzere, solunum sistemi hastalıklarından olan bronşit ve amfizeme gibi hastalıklara neden olur. İçilen her sigara sizi kansere bir adım daha yaklaştırır. Sigara içenlerde akciğerlerin doğal savunma sistemi bozulur ve buda enfeksiyon kapma riskini artırır.

Sigarada bulunan Karbonmonoksitin kandaki oksijeni yok etmesiyle damarlarda kolestrol depolanır ve bunun neticesinde kalp krizi riski artar.

Yemek borusu ve midede ülser, kanama ve kanser oluşumu artar. Pankreas kanseri riski fazlalaşır. Sigara içen erkeklerin içmeyenlere oranla daha fazla mesane kanserine yakalandıkları görülmektedir.

Sigara içenlerin ellerinde ve parmaklarında sararmalar ve tırnaklarında kırılmalar görülmektedir.

Sigara kol ve bacak damarlarında çeşitli hastalıklara neden olur. Özellikle, damarlardaki tıkanıklık nedeniyle ancak organların kesilmesiyle tedavi edilebilen(Burger) hastalığı oluşur.

Ağız kokusu, diş ve diş eti hastalıkları, diş kaybı ve tat alma duyusunda bozulmalar görülür.

Beyin hücrelerinin ölümüne ve hafıza zayıflığına(Alzheimer) sebep olur.

Koku alma duygusu azalır.


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