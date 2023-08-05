Emeklilik kolaylaşıyor: Bağ-Kur’lular ve kadınlar için hangi imkanlar gelecek? Masada neler var? Ne zaman Meclis’e sunulacak?

EYT yasasıyla yaklaşık 5 milyon kişiye prim ve yıl şartını tamamlar tamamlamaz emeklilik yolu açılırken, yeni reformlar için de kollar sıvandı.
Bağ-Kur'luların emeklilik için prim gün şartının 9000'den 7200'e çekilmesi, ev kadınlarının isteğe bağlı sigorta primlerine devlet desteği verilmesi, kadınlarda emeklilik yaşının çocuk sayısına göre esnetilmesi için çalışmalar sürerken, 3600 ek gösterge 1'inci dereceye gelen tüm memurlara verilerek kapsama girenlerin emekli ikramiyeleri ve emekli aylıklarında artışın yolu açılacak. Bu düzenlemelerin Ekim'de Meclis'e taşınması beklenirken, toplu sözleşme gündemine taşınan erken emeklilik talepleri hakkında verilecek karar da merakla bekleniyor. İşte emekliliği kolaylaştıracak, destekleyecek adımlar…
- BAĞ-KUR'LULARA 5 YIL KAZANDIRACAK DÜZENLEMEDEN KİMLER YARARLANACAK?
Küçük esnaf ve çiftçiler dahil 1 milyon Bağ-Kur'lunun prim gün şartı 9000'den 7200'e çekilecek. Düzenlemenin kapsamı çalışmalar sonucunda netleşecek. Çalışmalarda öncelikle küçük esnaf tespiti yapılacak. İş yerinde çalışan personel sayısı vb. kriterlerle kimlerin kapsama gireceği belirlenecek. Ayrıca tarih konusu önemli olacak.
Yapılacak düzenlemenin tüm süreleri kapsayıp kapsamayacağı belirlenecek. Tüm süreler kapsanırsa; 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olan EYT'li erkek Bağ-Kur'luların da prim gün şartı 7200'e inecek. 7200 gün tamamlanır tamamlanmaz emekli olunabilecek. Düzenleme, 8 Eylül 1999'dan sonra sigortalı olan ve reform kapsamına giren Bağ-Kur'lularda ise hem kadınların hem erkeklerin prim gün şartını 1800 gün azaltacak. 7200 prim gününü tamamlayanlar sigortalılık başlangıç tarihine göre belirlenen yaşı (9 Eylül 1999-30 Nisan 2008 arası başlangıçta kadınlarda 58, erkeklerde 60, sonrasında 65'e varan) sağlıyorsa hemen emekli olabilecek.