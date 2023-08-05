Emeklilik kolaylaşıyor





YAŞ DESTEĞİ NASIL UYGULANACAK?

Emeklilik yaşının özellikle kadınlarda çocuk sayısına göre esnetilmesi planlanıyor. Burada, ağır işlerde uygulanan yıpranma payı sistemine benzer bir model konuşuluyor. Bu modelin hayata geçirilmesiyle, çocuk sayısına göre emeklilik yaşı esnetilebilecek.

Annelere çocuk sayısına göre prim eklenecek. Eklenen bu primler ile daha az çalışıp daha çok prim sahibi olan anneler için yaş şartı da geriye çekilecek. Her yıl 90 günü bulan bir prim desteği sağlanabilecek. Bu da 4 yıl çalışan bir annenin 5 yıl prim kazanması anlamına gelecek.





EV KADINLARI İSTEĞE BAĞLI PRİM DESTEĞİNDEN NASIL FAYDALANACAK?

Düzenlemenin hayata geçmesiyle isteğe bağlı sigorta için SGK'ya başvuran kadınlara 3'te 1 oranında prim desteği verilecek. İsteğe bağlı sigorta ile emeklilik için her ay en az brüt asgari ücretin yüzde 32'si oranında prim yatırılırken, düzenlemenin hayata geçirilmesiyle aylık 4 bin 292 lira 52 kuruş olan bu ödemenin bin 430 lira 84 kuruşunu devlet karşılayacak. Ev kadınları aylık 2 bin 861 lira 68 kuruş prim ödeyerek emekli olabilecek. Mevcut tutar üzerinden devlet yıllık 17 bin 170 lira destek sağlamış olacak.





EK GÖSTERGE DÜZENLEMESİ KİMLERİ KAPSIYOR?

1'inci dereceye gelen tüm kamu görevlilerinin 3600 ek göstergeden yararlanmasının yolu açılacak. 3600 ek gösterge düzenlemesi 15 Ocak'ta yürürlüğe girmişti. Bu yasanın dışında kalan memur, şef, tekniker, veri hazırlama kontrol işletmeni ve diğer birinci dereceye gelen bütün kamu görevlileri yeni düzenlemeyle 3600 ek göstergeden yararlanabilecek. Bu düzenleme memurların emekli ikramiyelerini ve emekli aylıklarını yükseltecek. Düzenleme 470 bin memuru ilgilendiriyor.





KİMLERE ERKEN EMEKLİLİK GÜNDEMDE?

Toplu sözleşme masasına pek çok hizmet kolu fiili hizmet süresi zammının kapsamının genişletilmesi talebiyle oturdu. Her yıl için öğretmenlere 72, PTT'deki dağıtıcı ve baş dağıtıcılara 90, AFAD personeline 90, orman yangınlarıyla mücadele edenler ile gıda denetimi yapanlara 60 gün eklenmesi talep ediliyor. Ayrıca zabıtaların da kapsama alınması teklifler arasında yer alıyor. Toplu sözleşme görüşmelerinin tamamlanmasıyla bu talepler hakkında verilecek karar belli olacak. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN