Emeklilik kolaylaşıyor

EYT yasasıyla yaklaşık 5 milyon kişiye prim ve yıl şartını tamamlar tamamlamaz emeklilik yolu açılırken, yeni reformlar için de kollar sıvandı.
Bağ-Kur'luların prim gün şartının 9000'den 7200'e çekilmesi, ev kadınlarının isteğe bağlı primlerine destek verilmesi, kadınlarda emeklilik yaşının çocuk sayısına göre esnetilmesi için çalışmalar sürerken, 3600 ek gösterge 1'inci dereceye gelen tüm memurlara verilerek kapsama girenlerin emekli ikramiyeleri ve aylıklarında artışın yolu açılacak.
Bu düzenlemelerin Ekim'de Meclis'e taşınması beklenirken, bazı mesleklere erken emeklilik talepleri de toplu sözleşmede karara bağlanacak.
BAĞ-KUR'LULARA 5 YIL KAZANDIRACAK DÜZENLEMEDEN KİMLER YARARLANACAK?
Küçük esnaf ve çiftçiler dahil 1 milyon Bağ-Kur'lunun prim gün şartı 7200'e çekilecek. Çalışmalarda öncelikle küçük esnaf tespiti yapılacak. Personel sayısı vb. kriterlerle kimlerin kapsama gireceği belirlenecek. Ayrıca düzenlemenin tüm süreleri kapsayıp kapsamayacağı belirlenecek. Tüm süreleri kapsarsa; EYT'li erkek Bağ- Kur'luların da prim şartı 7200 olacak. 8 Eylül 1999'dan sonra sigortalı olanlar için de hem kadınların hem erkeklerin prim şartı azalacak.