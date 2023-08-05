2000-2019 arası sigorta girişli olanlara müjde! Erken emeklilik geliyor! Kadınlar ve erkeklerin 2190 gün emekliliği öne alıyor!

2000 sonrası emeklilik bekleyenler için müjdeli haber geldi. Mevcut ve gelecek emeklilik düzenlemeleri milyonlarca kişiyi etkiliyor. Türkiye'de milyonlarca çalışan, uzun yıllar boyunca birikim yaparak emekli olma hayaliyle yaşamlarını sürdürüyor. Emeklilik, özellikle geçmiş yıllarda düşük maaşlarla ilişkilendirildiğinden dolayı cazip gelmeyebilirken, yapılan düzenlemelerle birlikte emeklilerin ücretlerinde iyileştirmeler sağlandı. Bu sayede emeklilik, ülkedeki çalışanlar için önemli bir güvence olarak hala önemini koruyor. Öte yandan milyonlarca kişiye 6 yıl erken emeklilik yolu açılıyor. Peki, kimler erken emekli olacak? İşte konu hakkında merak edilenler haberimizde...