2000-2019 arası sigorta girişli olanlara müjde! Erken emeklilik geliyor! Kadınlar ve erkeklerin 2190 gün emekliliği öne alıyor!

2000 sonrası emeklilik bekleyenler için müjdeli haber geldi. Mevcut ve gelecek emeklilik düzenlemeleri milyonlarca kişiyi etkiliyor. Türkiye'de milyonlarca çalışan, uzun yıllar boyunca birikim yaparak emekli olma hayaliyle yaşamlarını sürdürüyor. Emeklilik, özellikle geçmiş yıllarda düşük maaşlarla ilişkilendirildiğinden dolayı cazip gelmeyebilirken, yapılan düzenlemelerle birlikte emeklilerin ücretlerinde iyileştirmeler sağlandı. Bu sayede emeklilik, ülkedeki çalışanlar için önemli bir güvence olarak hala önemini koruyor. Öte yandan milyonlarca kişiye 6 yıl erken emeklilik yolu açılıyor. Peki, kimler erken emekli olacak? İşte konu hakkında merak edilenler haberimizde...

İşte erken emeklilik için kullanılabilecek 7 formül: Çocuklar Avantajı:



Kadın çalışanlar, çocukları üzerinden prim kazanma imkanına sahip. 3 çocuğa kadar olan borçlanma ile 2160 gün, yani 6 yıl ek kazanç elde edilebilir. Bu sayede yılı ve yaşı dolmuş bir anne, 3 çocuğu varsa 6 yıl erken emekli olabilir. Tek şart, çocukların sigortalı olmadan önce doğmuş olmaları.