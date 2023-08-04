Zeytin ve zeytinyağı üretiminde Avrupa’da kriz Türkiye’de rekor!

Avrupa'da iklim değişikliği ve yüksek sıcaklıkların olumsuz etkileri nedeniyle zeytin ve zeytinyağı üretiminde gerileme yaşanırken; Türkiye, aldığı tedbirler ve stokundaki ürünlerle yeni sezonu rekorlarla karşılamaya hazırlanıyor. Türkiye'de son 20 yılda zeytin ağacı sayısı 99 milyondan 189 milyona ulaştı. Zeytin üretimi de 2021'de 1 milyon 739 bin ton iken, geçen yıl yüzde 71 artışla 2 milyon 977 bin tona ulaştı. Sofralık zeytin üretimi 2021'deki 556 bin ton seviyesinden 2022'de yüzde 32 artışla 736 bin tona, zeytinyağı üretimi de aynı dönemler itibarıyla yüzde 79 artışla 236 bin tondan 422 bin tona yükseldi.





KATMA DEĞERLİ ÜRETİM

Türkiye, bu rakamlarla sofralık zeytinde dünya lideri olurken, zeytinyağı üretiminde ikinci sıraya yerleşti. Son dönemde Avrupa'da zeytin ve zeytinyağı üretiminde ciddi gerilemeler görülmeye başlanırken, gözler son dönemde rekor üretime ulaşan Türkiye'ye çevrildi. Avrupa'daki durumun aksine Türkiye'de sektör temsilcileri, üretim ve ihracatta yeni rekorlara odaklandı. Ticaret Bakanlığı'nın zeytinyağı ihracatına yönelik aldığı tedbirlerle sorun yaşanmadan sezonun geçirileceği ve katma değerli üretimin artırılacağı öngörülüyor.