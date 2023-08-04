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Zeytin ve zeytinyağı üretiminde Avrupa'da kriz Türkiye'de rekor!

Zeytin ve zeytinyağı üretiminde Avrupa’da gerileme yaşanırken, Türkiye yeni sezonu rekorlarla karşılamaya hazırlanıyor. Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi Başkanı Mustafa Tan, ‘Hem iç hem dış pazara yetecek rekor üretimle piyasada yer alacağız’ dedi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 04 Ağustos 2023 Güncelleme 04 Ağustos 2023, 06:57
Zeytin ve zeytinyağı üretiminde Avrupa’da kriz Türkiye’de rekor!

Avrupa'da iklim değişikliği ve yüksek sıcaklıkların olumsuz etkileri nedeniyle zeytin ve zeytinyağı üretiminde gerileme yaşanırken; Türkiye, aldığı tedbirler ve stokundaki ürünlerle yeni sezonu rekorlarla karşılamaya hazırlanıyor. Türkiye'de son 20 yılda zeytin ağacı sayısı 99 milyondan 189 milyona ulaştı. Zeytin üretimi de 2021'de 1 milyon 739 bin ton iken, geçen yıl yüzde 71 artışla 2 milyon 977 bin tona ulaştı. Sofralık zeytin üretimi 2021'deki 556 bin ton seviyesinden 2022'de yüzde 32 artışla 736 bin tona, zeytinyağı üretimi de aynı dönemler itibarıyla yüzde 79 artışla 236 bin tondan 422 bin tona yükseldi.



KATMA DEĞERLİ ÜRETİM
Türkiye, bu rakamlarla sofralık zeytinde dünya lideri olurken, zeytinyağı üretiminde ikinci sıraya yerleşti. Son dönemde Avrupa'da zeytin ve zeytinyağı üretiminde ciddi gerilemeler görülmeye başlanırken, gözler son dönemde rekor üretime ulaşan Türkiye'ye çevrildi. Avrupa'daki durumun aksine Türkiye'de sektör temsilcileri, üretim ve ihracatta yeni rekorlara odaklandı. Ticaret Bakanlığı'nın zeytinyağı ihracatına yönelik aldığı tedbirlerle sorun yaşanmadan sezonun geçirileceği ve katma değerli üretimin artırılacağı öngörülüyor.



1 MİLYAR DOLARI AŞACAK
Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi Başkanı Mustafa Tan, "Geçen yıl ülkemiz 422 bin ton zeytinyağı üretimi yapmıştı, bu yıl rakamın yüzde 40'ını bile üretsek, bir önceki sezondan devirle beraber 380 bin ton yağ stoku oluşur. Önümüzdeki sezon, hem iç hem dış pazara yetecek kadar rekor üretimle piyasada yer alacağız" diye konuştu. Dökme yağ ihracatına yönelik tedbirlere değinen Tan, "Alınan karar, gelecekte ambalajlı ve markalı yağ ihracatını artıracaktır. İlk defa zeytinyağı ihracatında 1 milyar dolara gidiyoruz" dedi.



'SEZONU RAHAT GEÇİRİRİZ'
Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri (TARİŞ) Genel Müdürü Güngör Şarman da Türkiye'nin bu yıl çok iyi seviyede üretim miktarına ulaştığını belirterek, şunları kaydetti: "Gelecek yıl üretimin bu yıldan biraz daha az olması bekleniyor ama ülkemizde zeytin üretiminde sıkıntıya yol açacak miktar söz konusu değil. Bu yıldan devredecek stoklar da hesaba katıldığında sezonu rahat geçiririz."

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