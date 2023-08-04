İhracatta Temmuz rekoru: Hedef 400 milyar dolar!

'ÇIKIŞA GEÇİYORUZ'

Kahramanmaraş Ticaret Borsası'nda düzenlenen toplantıda konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, son 12 aylık ihracatın yüzde 2.1 artarak 253.4 milyar dolara ulaştığına dikkat çekerek, "Bu sonuç dünya ekonomisinde zayıflayan üretime, ticaret hacmine ve ayrıca dünya ticaret fiyatları ile emtia fiyatlarındaki ciddi düşüşe rağmen sağlandı. Bundan sonra inşallah çıkışa geçiyoruz. Temmuz ayı ihracatı bu yükselişin başlangıcı olacak inşallah" dedi. Katma değerli ihracatta artış olduğunu aktaran Bolat, şöyle devam etti: "2022'de yüzde 37 olan orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatının imalat içindeki payı bu yılın ilk 7 ayında yüzde 41'e çıktı." Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe de takvim etkisiyle Temmuz'a durağan başlayan ihracatın ikinci yarıda vites yükselttiğini belirterek, "Temmuz'da 45 il ihracatını artırdı. Bin 198 firmailk kez ihracat yaptı. Birim ihracat değeri 1.40 dolara çıktı" dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN