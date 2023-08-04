Vergi yasası geliyor: Hayalet evler günlük kirada!

Günübirlik kiralanan evlere vergi ve sertifika şartı gündeme gelirken, bu hazırlıklara emlakçılar da destek verdi. Günlük kiralama sorununun sadece turizm sektörü ve turistik bölgelerle sınırlı olmadığını belirten İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa, "Günlük kiralama emlak arzını kısıtlıyor, çeşitli güvenlik risklerine neden oluyor.

Ev sahipleri uzun vadeli olarak kiraya vereceğine bu tür günlük kiralık uygulamaları üzerinden günlük, haftalık kiraya veriyor ve kısa sürede aylık kiradan daha fazla kazanıyor. Şimdi son olarak turizmciler de isyan etti. Bu tür kiralamaların tümü kayıt dışı" dedi.