TÜİK son dakika! Temmuz 2023 TÜİK enflasyon rakamları açıklandı mı? Geri sayım başladı

Türkiye İstatistik Kurumu , enflasyon verilerini her ayın 3'ünde ilan ediyor. Temmuz ayı enflasyon oranları da 3 Ağustos'ta açıklanacak.

ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

TÜİK tarafından 3 Ağustos Perşembe günü açıklanacak temmuz ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete göre, ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 9,07 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin temmuz ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 7,50 ve en yüksek yüzde 10,60 aralığında yer aldı.