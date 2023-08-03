TÜİK son dakika! Temmuz 2023 TÜİK enflasyon rakamları açıklandı mı? Geri sayım başladı

2023 Temmuz ayı enflasyon oranı en sık aratılanlar arasında yerini aldı. Ekonomistler temmuz ayı enflasyon beklentileriyle ilgili tahminlerini açıkladı. İşte TÜİK temmuz ayı enflasyon oranı...
2023 Temmuz ayı enflasyon oranı en sık aratılanlar arasında yerini aldı. Ekonomistler temmuz ayı enflasyon beklentileriyle ilgili tahminlerini açıkladı. İşte TÜİK temmuz ayı enflasyon oranı...
TEMMUZ ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon verilerini her ayın 3'ünde ilan ediyor. Temmuz ayı enflasyon oranları da 3 Ağustos'ta açıklanacak.
ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
TÜİK tarafından 3 Ağustos Perşembe günü açıklanacak temmuz ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete göre, ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 9,07 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin temmuz ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 7,50 ve en yüksek yüzde 10,60 aralığında yer aldı.
Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 9,07) göre bir önceki ay yüzde 38,21 olan yıllık enflasyonun yüzde 47,27'ye çıkacağı hesaplanıyor. Öte yandan, ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi temmuzda yüzde 42,07'den 61,01'e yükseldi. Tüketici Fiyat Endeksi, haziranda bir önceki aya göre yüzde 3,92 artış göstermişti.
HAZİRAN AYI ENFLASYONU NE KADARDI?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre; haziranda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre yüzde 3,92 arttı. Yıllık bazdaki artış ise yüzde 38,21 oldu.